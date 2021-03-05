В Укроборонпроме раскрыли детали производства вертолетов по лицензии США

В государственном концерне «Укроборонпром» разработали дорожную карту освоения производства вертолета класса Bell UH-1 Iroquois.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ГК "Укроборонпром".

"Переговоры о крупноузловой сборке вертолетов между Одесским авиазаводом, входящим в состав Укроборонпрома, и американской компанией (Bell Textron - ред.) длятся уже несколько лет. Еще в 2017 году между Укроборонпромом и американской стороной был подписан меморандум, предметом которого было определено сотрудничество в целях организации производства вертолетов на территории Украины - в кооперации с партнерскими предприятиями ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что позже Одесский авиационный завод заключил соответствующее генеральное соглашение с американскими партнерами.

"Уверен, что с новой командой концерна мы, наконец, сможем реализовать этот проект. Дорожная карта будет представлена руководству концерна в ближайшее время", - цитирует пресс-служба директора авиазавода Виталия Юхачова.

По его словам, речь идет о национальном украинском продукте, транспортно-пассажирском вертолете среднего класса, экипаж которого состоит из 2 человек, а борт способен вместить до 13 пассажиров. Борт можно будет использовать как транспортный, пожарный, спасательный, санитарный и тому подобное.

Как отметил Юхачов, этот проект является инвестиционным, поэтому привлечение средств из госбюджета на этом этапе не предвидится.

Кроме того, сборку вертолетов планируется в будущем локализовать, то есть использовать комплектующие украинского производства.

Директор авиазавода уверяет, что предприятие способно изготовить вертолет-демонстратор уже ко Дню Независимости Украины.

В то же время, соглашение о неразглашении информации не позволяет ни одной из сторон сообщать детали существующих договоренностей.

Как сообщалось, 26 февраля ГК "Укроборонпром" обнародовал сообщение о подготовке к запуску лицензионного производства на Одесском авиазаводе вертолетов UH-1 Iroquois, что было связано с посещением предприятия главой Укроборонпрома Юрием Гусевым.

Однако 3 марта американская компания-производитель вертолетов Bell Textron опубликовала информацию о том, что переговоры о лицензии на производство вертолетов еще не завершены, хотя компания готова к сотрудничеству.

Bell UH-1 Iroquois - американский многоцелевой вертолет фирмы Bell Helicopter Textron, также известный как "Гьюи" (Huey) - одна из самых массовых машин в истории вертолетостроения. Серийно производится с 1960 года. С тех пор было выпущено значительное количество его военных и гражданских модификаций.

ГП "Одесский авиационный завод" - одно из старейших авиационных предприятий Украины и Европы, созданное в 1911 году. Специализируется на ремонте самолетов МиГ-21, МиГ-23, МиГ-27, Л-39; модернизации самолетов МиГ-21 и Л-39; ремонте агрегатов самолетов МиГ-29, Ан-12, Ан-24, Ан-26 и Як-40; ремонте авиационных двигателей различных марок и их агрегатов; сервисном обслуживании; изготовлении запасных частей и обучении персонала.