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В Укроборонпроме раскрыли детали производства вертолетов по лицензии США
15:43 05.03.2021 |
В государственном концерне «Укроборонпром» разработали дорожную карту освоения производства вертолета класса Bell UH-1 Iroquois.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ГК "Укроборонпром".
"Переговоры о крупноузловой сборке вертолетов между Одесским авиазаводом, входящим в состав Укроборонпрома, и американской компанией (Bell Textron - ред.) длятся уже несколько лет. Еще в 2017 году между Укроборонпромом и американской стороной был подписан меморандум, предметом которого было определено сотрудничество в целях организации производства вертолетов на территории Украины - в кооперации с партнерскими предприятиями ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что позже Одесский авиационный завод заключил соответствующее генеральное соглашение с американскими партнерами.
"Уверен, что с новой командой концерна мы, наконец, сможем реализовать этот проект. Дорожная карта будет представлена руководству концерна в ближайшее время", - цитирует пресс-служба директора авиазавода Виталия Юхачова.
По его словам, речь идет о национальном украинском продукте, транспортно-пассажирском вертолете среднего класса, экипаж которого состоит из 2 человек, а борт способен вместить до 13 пассажиров. Борт можно будет использовать как транспортный, пожарный, спасательный, санитарный и тому подобное.
Как отметил Юхачов, этот проект является инвестиционным, поэтому привлечение средств из госбюджета на этом этапе не предвидится.
Кроме того, сборку вертолетов планируется в будущем локализовать, то есть использовать комплектующие украинского производства.
Директор авиазавода уверяет, что предприятие способно изготовить вертолет-демонстратор уже ко Дню Независимости Украины.
В то же время, соглашение о неразглашении информации не позволяет ни одной из сторон сообщать детали существующих договоренностей.
Как сообщалось, 26 февраля ГК "Укроборонпром" обнародовал сообщение о подготовке к запуску лицензионного производства на Одесском авиазаводе вертолетов UH-1 Iroquois, что было связано с посещением предприятия главой Укроборонпрома Юрием Гусевым.
Однако 3 марта американская компания-производитель вертолетов Bell Textron опубликовала информацию о том, что переговоры о лицензии на производство вертолетов еще не завершены, хотя компания готова к сотрудничеству.
Bell UH-1 Iroquois - американский многоцелевой вертолет фирмы Bell Helicopter Textron, также известный как "Гьюи" (Huey) - одна из самых массовых машин в истории вертолетостроения. Серийно производится с 1960 года. С тех пор было выпущено значительное количество его военных и гражданских модификаций.
ГП "Одесский авиационный завод" - одно из старейших авиационных предприятий Украины и Европы, созданное в 1911 году. Специализируется на ремонте самолетов МиГ-21, МиГ-23, МиГ-27, Л-39; модернизации самолетов МиГ-21 и Л-39; ремонте агрегатов самолетов МиГ-29, Ан-12, Ан-24, Ан-26 и Як-40; ремонте авиационных двигателей различных марок и их агрегатов; сервисном обслуживании; изготовлении запасных частей и обучении персонала.
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