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Шмыгаль говорит, что не слышал о законопроекте про национализацию «Мотор Сичи»
08:24 05.03.2021 |
Кабинет Министров не разрабатывал законопроект о национализации ОАО "Мотор Сич" и работает над стабилизацией ситуации на предприятии.
Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время пресс-конференции по итогам года работы правительства, сообщает корреспондент Укринформа.
"что касается того, что там будет какой-то законопроект (о национализации "Мотор Сичи"- ред.) и так далее, еще не слышал. Правительство над таким законопроектом не работало. Мы пока работаем над стабилизацией работы предприятия в дальнейшем и невозможностью его растянуть в разные стороны и потерять ту уникальность, ту стратегичность, которые оно имеет", - заявил Шмыгаль.
Он отметил, что "Мотор Сич" обладает уникальными и специфическими технологиями и является стратегическим предприятием для Украины. Предприятие имеет значительные заказы как на международном, так и на отечественном рынке.
"Мы обсуждаем на уровне правительства, как обеспечить стабильность этого предприятия: коллектива, технологий, производственных мощностей. Это очень важно для того, чтобы не дать возможность потерять тот технологический, кадровый и ресурсный потенциал, школу этого предприятия. Вот над этим мы работаем" , - подчеркнул Премьер-министр.
Ранее СМИ сообщили, что председатель парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Верховной Раде в ближайшее время зарегистрируют законопроект о национализации ОАО "Мотор Сич".
Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский заявил, что не позволит Китаю или любой другой стране приобрести контрольный пакет акций компании «Мотор Сич».
В начале августа 2020 года в группе DCH заявили о начале партнерства с китайскими инвесторами, которые представляют Skyrizon Aircraft Holdings Limited.
6 августа прошлого года АМКУ сообщил, что проведет оценку продажи предприятия «Мотор Сич» на соответствие конкурентному законодательству.
4 сентября 2020 года китайские инвесторы ПАО «Мотор Сич» подали в Министерство юстиции претенциозный документ - Notice of Investment Dispute о намерении обратиться в международный арбитраж для взыскания с государства Украина убытков в размере 3,5 млрд долл.
В ноябре стало известно, что китайские инвесторы «Мотор Сичи» наняли три юркомпании для процесса против Украины на $3,5 миллиарда.
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