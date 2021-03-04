Сборка вертолетов «Ирокез» в Украине. Американцы опровергли заявление Укроборонпрома – СМИ

Американская компания Bell Trexton отрицает выдачу лицензии Укроборонпрому на производство вертолетов Bell UH-1 Iroquois ("Ирокез") в Украине. Об этом пишет польское издание Zbiam, получившее официальный ответ от компании на журналистский запрос.

"2 марта Bell Textron сообщила в письме в редакцию, что не выдавала Укроборонпрому или другим хозяйствующим субъектам Украины лицензию на производство вертолетов UH-1 Iroquois", - указывают в издании.

В письме также говорится, что Bell Textron готова поддержать украинские усилия по модернизации парка вертолетов. Однако сотрудничество должно быть основано на процедурах правительства США, включая отправку официального письма-запроса.

На сегодняшний день Bell Textron предлагает покупателям последнюю версию UH-1 Iroquois - UH-1Y Venom. В прошлом году Чехия стала первой страной, закупившей восемь вертолетов этой модели.