Финансовые новости
- |
- 04.03.21
- |
- 23:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Сборка вертолетов «Ирокез» в Украине. Американцы опровергли заявление Укроборонпрома – СМИ
18:46 04.03.2021 |
Американская компания Bell Trexton отрицает выдачу лицензии Укроборонпрому на производство вертолетов Bell UH-1 Iroquois ("Ирокез") в Украине. Об этом пишет польское издание Zbiam, получившее официальный ответ от компании на журналистский запрос.
"2 марта Bell Textron сообщила в письме в редакцию, что не выдавала Укроборонпрому или другим хозяйствующим субъектам Украины лицензию на производство вертолетов UH-1 Iroquois", - указывают в издании.
В письме также говорится, что Bell Textron готова поддержать украинские усилия по модернизации парка вертолетов. Однако сотрудничество должно быть основано на процедурах правительства США, включая отправку официального письма-запроса.
На сегодняшний день Bell Textron предлагает покупателям последнюю версию UH-1 Iroquois - UH-1Y Venom. В прошлом году Чехия стала первой страной, закупившей восемь вертолетов этой модели.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Не просто «предупредительный огонь». Как Кремль собирается жестко отрезать ОРДЛО от Украины
|НБУ повысил учетную ставку до 6,5%
|Медведчук или Порошенко: кого бояться Зеленскому
|Новости по «Вагнергейту»: Начнет ли Зеленский сливать Ермака
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Сборка вертолетов «Ирокез» в Украине. Американцы опровергли заявление Укроборонпрома – СМИ
|Коломойский лично участвует в переговорах о разделе «Укрнафты» - глава «Нафтогаза»
|Правительство в ближайшее время может объявить конкурс на главу «Энергоатома» − премьер-министр
|Фармкомпания «Фармак» совместно с украинскими учеными создали ПЦР-тест, выявляющий новые штаммы коронавируса
|Верховная Рада рассмотрит вопрос национализации Мотор Сич – Арахамия
|Глава НАПК внес предписание Шмыгалю и руководителю «Энергоатома»
Это интересно
|Майнеры биткоина заработали в феврале рекордные $1,36 млрд
|Японский миллиардер ищет 8 человек для совместного путешествия к Луне на корабле SpaceX Starship
|В США разработали рекомендации для борьбы с Китаем в области ИИ
|«Отсюда мы отправимся на Марс» — Илон Маск строит собственный город
|Эксперты проанализировали более 5 миллиардов утекших паролей
|Турбомотор и 183-миллиметровый клиренс: представлен маленький кроссовер Hyundai Bayon
|Apple откажется от разъёма Lightning в iPhone, но не в пользу USB-C