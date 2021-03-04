Коломойский лично участвует в переговорах о разделе «Укрнафты» - глава «Нафтогаза»

Переговоры НАК "Нафтогаз Украины" с миноритарными акционерами ПАО "Укрнафты" по разделению активов компании ведутся на нескольких уровнях, и на одном из них глава правления НАК Андрей Коболев общается напрямую с Игорем Коломойским, сообщил Коболев в эфире "Радио НВ".

"Я думаю, преждевременно говорить, кто что хочет. Это все-таки коммерческие переговоры, сейчас раскрывать их детали было бы некорректно", - сказал он.

Коболев отметил, что в этих переговорах "Нафтогаз" будет руководствоваться интересами госкомпании и учитывать мнение акционера-государства, а также ситуацию на рынке.

"Нам необходимо найти сбалансированное решение, которое в конечном результате позволит нам завершить партнерство с данными акционерами, сделать "Нафтогаз" на 100% компанией, которой владеет государство, что позволит нам, в свою очередь, эффективно подготовить компанию к публичному размещения акций в 2024 году", - отметил глава НАК.

По его словам, влияние Коломойского на работу "Укрнафты" всегда было существенным и останется существенным из-за его контроля над единственным крупным нефтеперерабатывающим заводом в Украине - "Укртатнафтой".

"Любой менеджмент "Укрнафты" будет продавать нефть на это завод. Продавая нефть на этот завод, вы вынуждены вести переговоры, вступать в отношения, продавать продукцию на рынке, частично она продается через сеть АЗС, которая контролируется этой же самой приватной группой", - пояснил Коболев.

Как сообщалось, в конце января 2021 года "Нафтогаз", как мажоритарный акционер "Укрнафты", направил письмо миноритариям компании о желании провести собрание акционеров. В начале февраля "Нафтогаз" направил наблюдательному совету нефтяной компании уведомление о необходимости начать изучение и рассмотрение вопроса разделения ее активов по бизнес-направлениям с миноритарными акционерами.

"Нафтогаз" просил на ближайшем заседании наблюдательного совета рассмотреть этот вопрос с дальнейшим утверждением календарного плана и мероприятий по его реализации. Должен был быть утвержден состав рабочей группы, проведен отбор компании из "большой четверки" для оценки активов, утвержден юридический советник для сопровождения процесса.

Верховная Рада в ноябре 2020 года приняла закон о взаиморасчетах между "Нафтогазом", "Укрнафтой" и бюджетом на сумму свыше 40 млрд грн, которые были проведены в декабре. По мнению экспертов, знакомых со спором, это должно улучшить позиции Украины в арбитражном споре с миноритариями "Укрнафты".

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью агентству "Интерфакс-Украина" отмечал, что после осуществления взаиморасчетов группа намерена провести с миноритарными акционерами "Укрнафты" переговоры по разделению активов компании. По его словам, без разделения активов "Укрнафты" группа не сможет выйти на IPO, как это предполагает утвержденная в октябре 2020 года политика собственности "Нафтогаза".

По данным "Укрнафты", кроме "Нафтогаза" с 50%+1 акция крупными акционерами компании на конец 2020 года выступали Bridgemont Ventures Limited и Littop Enterprises Limited - по 13,604991%, а также Bordo Management Limited. По данным министра юстиции Дениса Малюськи, бенефициарами этих компаний с общей долей 40,1% являются экс-владельцы ПриватБанка Коломойский, Геннадий Боголюбов. А также народный депутат Игорь Палица. Остальным акционерам принадлежало 9,899106%, и никто из них не владел более 5%.

В свою очередь "Нафтогаз Украины" выступает крупнейшим миноритарием "Укртатнафты" (Кременчугский НПЗ), владея 43,0536% ее акций.

