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Коломойский лично участвует в переговорах о разделе «Укрнафты» - глава «Нафтогаза»
18:34 04.03.2021 |
Переговоры НАК "Нафтогаз Украины" с миноритарными акционерами ПАО "Укрнафты" по разделению активов компании ведутся на нескольких уровнях, и на одном из них глава правления НАК Андрей Коболев общается напрямую с Игорем Коломойским, сообщил Коболев в эфире "Радио НВ".
"Я думаю, преждевременно говорить, кто что хочет. Это все-таки коммерческие переговоры, сейчас раскрывать их детали было бы некорректно", - сказал он.
Коболев отметил, что в этих переговорах "Нафтогаз" будет руководствоваться интересами госкомпании и учитывать мнение акционера-государства, а также ситуацию на рынке.
"Нам необходимо найти сбалансированное решение, которое в конечном результате позволит нам завершить партнерство с данными акционерами, сделать "Нафтогаз" на 100% компанией, которой владеет государство, что позволит нам, в свою очередь, эффективно подготовить компанию к публичному размещения акций в 2024 году", - отметил глава НАК.
По его словам, влияние Коломойского на работу "Укрнафты" всегда было существенным и останется существенным из-за его контроля над единственным крупным нефтеперерабатывающим заводом в Украине - "Укртатнафтой".
"Любой менеджмент "Укрнафты" будет продавать нефть на это завод. Продавая нефть на этот завод, вы вынуждены вести переговоры, вступать в отношения, продавать продукцию на рынке, частично она продается через сеть АЗС, которая контролируется этой же самой приватной группой", - пояснил Коболев.
Как сообщалось, в конце января 2021 года "Нафтогаз", как мажоритарный акционер "Укрнафты", направил письмо миноритариям компании о желании провести собрание акционеров. В начале февраля "Нафтогаз" направил наблюдательному совету нефтяной компании уведомление о необходимости начать изучение и рассмотрение вопроса разделения ее активов по бизнес-направлениям с миноритарными акционерами.
"Нафтогаз" просил на ближайшем заседании наблюдательного совета рассмотреть этот вопрос с дальнейшим утверждением календарного плана и мероприятий по его реализации. Должен был быть утвержден состав рабочей группы, проведен отбор компании из "большой четверки" для оценки активов, утвержден юридический советник для сопровождения процесса.
Верховная Рада в ноябре 2020 года приняла закон о взаиморасчетах между "Нафтогазом", "Укрнафтой" и бюджетом на сумму свыше 40 млрд грн, которые были проведены в декабре. По мнению экспертов, знакомых со спором, это должно улучшить позиции Украины в арбитражном споре с миноритариями "Укрнафты".
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью агентству "Интерфакс-Украина" отмечал, что после осуществления взаиморасчетов группа намерена провести с миноритарными акционерами "Укрнафты" переговоры по разделению активов компании. По его словам, без разделения активов "Укрнафты" группа не сможет выйти на IPO, как это предполагает утвержденная в октябре 2020 года политика собственности "Нафтогаза".
По данным "Укрнафты", кроме "Нафтогаза" с 50%+1 акция крупными акционерами компании на конец 2020 года выступали Bridgemont Ventures Limited и Littop Enterprises Limited - по 13,604991%, а также Bordo Management Limited. По данным министра юстиции Дениса Малюськи, бенефициарами этих компаний с общей долей 40,1% являются экс-владельцы ПриватБанка Коломойский, Геннадий Боголюбов. А также народный депутат Игорь Палица. Остальным акционерам принадлежало 9,899106%, и никто из них не владел более 5%.
В свою очередь "Нафтогаз Украины" выступает крупнейшим миноритарием "Укртатнафты" (Кременчугский НПЗ), владея 43,0536% ее акций.
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