Финансовые новости
- |
- 04.03.21
- |
- 23:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Правительство в ближайшее время может объявить конкурс на главу «Энергоатома» − премьер-министр
17:55 04.03.2021 |
Кабинет министров в ближайшие две-три недели может объявить конкурс по отбору на должность президента ГП "НАЭК "Энергоатом", сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции по итогам года работы правительства в четверг.
"Мы уже обсуждали необходимость назначения руководителей, как в Министерство энергетики, так и в "Энергоатом". Думаю, что эти процессы будут идти параллельно и проведение соответствующего конкурса на занятие должности руководителя "Энергоатома" хотелось бы, и я уверен, что мы будем инициировать и организовывать эти процессы в ближайшее время", - сообщил премьер-министр.
Как сообщалось, в соответствии с распоряжением №50-р от 20 января 2021 года Кабмин взял на себя функции по управлению корпоративными правами в ЧАО "Укргидроэнерго", ЧАО "Нижнеднестровская ГЭС" и госпредприятиях "НАЭК "Энергоатом", "ТЭЦ-2 "Эсхар", "Калушская ТЭЦ-Нова", "Лисичанская ТЭЦ".
До этого "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" находились в управлении Минэнерго.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Не просто «предупредительный огонь». Как Кремль собирается жестко отрезать ОРДЛО от Украины
|НБУ повысил учетную ставку до 6,5%
|Медведчук или Порошенко: кого бояться Зеленскому
|Новости по «Вагнергейту»: Начнет ли Зеленский сливать Ермака
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Сборка вертолетов «Ирокез» в Украине. Американцы опровергли заявление Укроборонпрома – СМИ
|Коломойский лично участвует в переговорах о разделе «Укрнафты» - глава «Нафтогаза»
|Правительство в ближайшее время может объявить конкурс на главу «Энергоатома» − премьер-министр
|Фармкомпания «Фармак» совместно с украинскими учеными создали ПЦР-тест, выявляющий новые штаммы коронавируса
|Верховная Рада рассмотрит вопрос национализации Мотор Сич – Арахамия
|Глава НАПК внес предписание Шмыгалю и руководителю «Энергоатома»
Это интересно
|Майнеры биткоина заработали в феврале рекордные $1,36 млрд
|Японский миллиардер ищет 8 человек для совместного путешествия к Луне на корабле SpaceX Starship
|В США разработали рекомендации для борьбы с Китаем в области ИИ
|«Отсюда мы отправимся на Марс» — Илон Маск строит собственный город
|Эксперты проанализировали более 5 миллиардов утекших паролей
|Турбомотор и 183-миллиметровый клиренс: представлен маленький кроссовер Hyundai Bayon
|Apple откажется от разъёма Lightning в iPhone, но не в пользу USB-C