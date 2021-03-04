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Фармкомпания «Фармак» совместно с украинскими учеными создали ПЦР-тест, выявляющий новые штаммы коронавируса
12:51 04.03.2021 |
Команда украинских исследователей, в которую входили ученые фармкомпании АО "Фармак" и Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского, разработали ПЦР-тест, способный обнаруживать даже новые штаммы коронавируса Sars-Cov-2.
Как сообщается в пресс-релизе компании, наличие технологического оборудования, закупленного компанией "Фармак", позволило впервые в Украине провести процедуру секвенирования. Речь идет о "прочтении" последовательности нуклеотидов в РНК вируса, "как текста по буквам".
"Секвенирование позволяет, в случае выявления различий в генетическом тексте (мутаций), делать выводы о наличии новых штаммов вируса. Результаты исследования, собственно, и подтвердили наличие в Украине нового штамма коронавируса ", - отметили исследователи.
Соответствующие результаты исследования, а также информация о штаммах вируса, циркулирующих в Украине с начала пандемии, уже размещены в международной научной базе GISAID.
"Фармак" уточнил, что 3 марта команда исследователей подтвердила, что новая ПЦР-тест-система, разработанная специалистами компании фармкомпании, кроме уже распространенных штаммов, выявляет также и новый "британский" штамм коронавируса.
За основу тест-системы "Фармак" был взят тест TaqPath TM COVID 19 RT PCR Kit (Thermo Scientific, США), который имеет авторизацию американского регуляторного органа FDA. Для производства набора новой тест-системы SARS-CoV-2 используются высококачественные компоненты, произведенные в США.
Качество новой тест-системы подтверждено соответствующими выводами ГУ "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского" АМН Украины (Киев) и Института микробиологии и иммунологии имени Мечникова АМН Украины (Харьков). Референс-тесты ПЦР-системы проводятся в частных и государственных лабораториях Украины (Харьков, Днепр, Запорожье, Винница), подтверждающих ее эффективность.
"Фармак" отмечает, что новая тест-система уже доступна для предварительного заказа.
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