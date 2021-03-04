Верховная Рада рассмотрит вопрос национализации Мотор Сич – Арахамия

В Верховную Раду на следующей неделе будет подан законопроект о национализации предприятия Мотор Сич, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии телеканалу Прямий.

"На этой неделе мы будем подавать законопроект о национализации Мотор Сич... Это вопрос обороноспособности. Для того, чтобы урегулировать правовой статус этой компании", - сказал Арахамия.

Он подчеркнул, что это часть ситуации, касающейся взаимоотношений с Китаем.

По его словам, люди, которые работают обращаются в профильный комитет Верховной Рады и просят определить, какой статус, какое будущее будет у предприятия.

"Важное предприятие, градообразующее в Запорожье. Необходимо над этим работать", - подчеркнул Арахамия.