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Верховная Рада рассмотрит вопрос национализации Мотор Сич – Арахамия
11:44 04.03.2021 |
В Верховную Раду на следующей неделе будет подан законопроект о национализации предприятия Мотор Сич, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии телеканалу Прямий.
"На этой неделе мы будем подавать законопроект о национализации Мотор Сич... Это вопрос обороноспособности. Для того, чтобы урегулировать правовой статус этой компании", - сказал Арахамия.
Он подчеркнул, что это часть ситуации, касающейся взаимоотношений с Китаем.
По его словам, люди, которые работают обращаются в профильный комитет Верховной Рады и просят определить, какой статус, какое будущее будет у предприятия.
"Важное предприятие, градообразующее в Запорожье. Необходимо над этим работать", - подчеркнул Арахамия.
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