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Глава НАПК внес предписание Шмыгалю и руководителю «Энергоатома»
08:19 04.03.2021 |
Глава НАПК Александр Новиков внес предписание Премьер-министру Денису Шмыгалю по устранению нарушений антикоррупционного законодательства в деятельности "Энергоатома" и отмене незаконного приказа предприятия об увольнении обличителя Олега Полищука. Об этом информирует пресс-служба НАПК, передает УНН.
"НАПК внесло предписание Премьер-министру Украины о привлечении к ответственности виновных должностных лиц ГП "НАЭК "Энергоатом", а также предписание и.о. президента государственного предприятия Петру Котину", - сообщили в агентстве.
Как отмечают в НАПК, руководитель предприятия подписал приказы об отстранении от должности, дисциплинарной ответственности и увольнении уполномоченного по реализации антикоррупционной программы ГП "НАЭК "Энергоатом" Олега Полищука.
"В предписании требуется отменить эти незаконные приказы и восстановить уполномоченного в должности. Увольнение уполномоченных лиц по инициативе руководства должно согласовываться с НАПК. Однако, руководство ГП "НАЭК "Энергоатом" не направило в НАПК соответствующий запрос. Также ГП должно было сообщить НАПК о привлечении уполномоченного к дисциплинарной ответственности не позднее 2 дней с момента принятия приказа. Однако и этого не было сделано", - отмечают в пресс-службе.
Также сообщается, что увольнению предшествовало сообщение Полищука в НАБУ, в котором он указал на признаки уголовного коррупционного правонарушения со стороны должностных лиц предприятия - после этого он приобрел статус обличителя.
"Закон запрещает увольнять или привлекать к дисциплинарной ответственности обличителя за сообщения о возможных фактах коррупции. Чтобы установить объективную истину в этом деле, НАПК направило в "НАЭК "Энергоатом" запросы на предоставление информации. Однако руководство предприятия отказалось их выполнять", - отмечают в НАПК.
Котин возглавил "Энергоатом" в апреле 2020 года, согласно распоряжению Кабинета министров Шмыгаля.
Напомним, в 2020 году "Энергоатом" понес миллиардные убытки (против прибыли прошлого года) из-за резкого увеличения заработных плат и "других операционных расходов". Отметим, что зарплата руководства "Энергоатома" держится в тайне.
Также стоит напомнить, по результатам проверки НАПК руководителю "Энергоатома" (оператор АЭС) Петру Котину в декабре прошлого года рекомендовали провести служебное расследование.
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