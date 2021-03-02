Корбан и «Цитрус» обменялись заявлениями об изменении совладельцев сети

Приобретение днепровским предпринимателем Геннадием Корбаном доли в компании "ЗТ-Инвест" не повлияет на работу сети магазинов "Цитрус".

В заявлении на сайте сети подчеркивается, что факт появления изменений в реестре собственников компании "ЗТ-Инвест" не свидетельствует об изменениях в структуре группы компаний "Цитрус".

"ЗТ-Инвест" не влияет на операционную деятельность и на оборотные активы компании. Таким образом, факт приобретения 50% в одной из компаний, где одним из собственников является владелец группы "Цитрус" Топал Г. И, не может повлиять на один из аспектов успеха функционирования предприятия. Также информируем, что приобретение 50% любой компании не позволяет односторонне и без согласования другой стороны принимать любые изменения или решения на предприятии", - сказано в заявлении.

В компании также пообещали оспорить смену "ЗТ-Инвеста" в суде.

"На самом деле, Корбан Г.О. скрыто приобрел 50% только в компании "ЗТ-Инвест", при этом компания "Цитрус" уже подала иск в суд о пересмотре законности такого приобретения", - добавили в компании.

В свою очередь Геннадий Корбан подтвердил покупку доли в "ЗТ-Инвест" и заявил о планах заняться развитием всей сети "Цитрус", передает Liga.net.

"Я здесь выступаю в роли инвестора. Я купил основную компанию, которая владеет торговой маркой и на которой будут сконцентрированы основные обороты, поставки техники. Мне принадлежит ряд магазинов, которые "Цитрус" арендует под свои ритейл-цели. В ближайшее время мы переведем юридический адрес компании из Одессы в Днепр", - рассказал Корбан.

По его словам, переговоры о покупке доли в сети велись с лета.

"Когда произошел конфликт, они искали третьего, кто выкупит долю. Мне предложили как инвестору. Мне интересен ритейл. У меня есть сетевой бизнес. Он связан с медицинскими товарами. У нас есть и менеджмент, и опыт. Мы как инвесторы зашли", - сказал предприниматель.

Он также объявил о планах провести реструктуризацию компании.

"Мы хотим оптимизировать компанию. Она разбита на шесть-восемь компаний, очень раздроблена. Партнеры до этого вели не очень прозрачную деятельность. Одна компания брала кредиты, другая - привозила технику под залог и отдавала их. Третья занималась арендой, четвертая владела торговой маркой и т.д. Она должна стать прозрачной. Я купил основные компании, которые держали торговую марку, трейдинг непосредственно. Планируем оперировать этим бизнесом, расширять сеть", - добавил Корбан.

Как сообщалось, накануне стало известно, что днепровский предприниматель Геннадий Корбан стал совладельцем ООО "ЗТ-Инвест", которое является одним из юрлиц сети магазинов электроники "Цитрус". Согласно данным "Укрпатента", на "ЗТ-Инвест" оформлены торговые марки и логотипы сети.

Со времени основания этого ООО его двумя совладельцами были Дмитрий Зинченко и Григорий Топал, которые владеют сетью "Цитрус", теперь доля Зинченко оформлена на Корбана.

В последнее время между совладельцами продолжался конфликт. В частности, летом 2020 года Зинченко заявил о попытке рейдерского захвата компании, обвинив в этом Топала. По словам некоторых сотрудников, проблемы в "Цитрус" между основателями начались за два месяца до этого объявления по неизвестным причинам.