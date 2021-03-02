Деньги в трубу. Как «Интерпайп» Пинчука продавал «Нафтогазу» дороже, чем России

Потеря российского рынка стала ударом для многих украинских компаний. Военная агрессия РФ и взаимные экономические санкции вынудили промышленников искать новые рынки сбыта. Некоторые все же смогли найти выход, как, к примеру, "Интерпайп" Виктора Пинчука. Компания компенсировала потерю части заказов в России за счет более дорогих поставок государственному "Нафтогазу". Как так получилось и кто проиграл от этих сделок - в материале РБК-Украина.

Важность российского рынка для трубного бизнеса Виктора Пинчука сложно переоценить. Об этом красноречиво говорят итоги работы компании "Интерпайп-М", которую Виктор Пинчук создал в Москве в 2005 году. До 2014 года ее выручка достигала 15 млрд рублей в год - или 500 млн долларов по тогдашнему курсу. В 2014 году после начала российской агрессии против Украины оборот упал до 5 млрд рублей (около 80 млн долларов).

С 2016 года на российском направлении дела компании опять пошли вверх, хотя до уровня 2013 года так и не вернулись. Несмотря на открытый военный конфликт между Украиной и РФ, компания Пинчука продолжала получать от России государственные контракты, поставляя колеса для "Российских железных дорог" (РЖД) и трубы для "Башнефти".

Процветанию бизнеса не помешали и санкции, которые РФ ввела против Украины в конце 2018 года. Среди прочих под удар попали сам Пинчук и его EastOne Group - материнская структура "Интерпайпа". Вместе с тем уже в следующем, 2019 году, согласно расследованию программы "Схемы", "Интерпайп" экспортировал в РФ труб и колес более чем на миллиард гривен.

Эта парадоксальная ситуация привлекала внимание и российской прессы. "Несмотря на режим действующих санкций, бизнесмен Пинчук неплохо заработал на России", - писала в ноябре прошлого года газета "Коммерсант". Согласно подсчетам издания, только на продаже цельнокатаных колес в Россию компании Пинчука заработали более 200 млн долларов.

Находящиеся в открытом доступе данные контрактов между "Интерпайпом" и российскими покупателями дают основания для неожиданного вывода - на одном лишь украинском "Нафтогазе" компания Пинчука, вероятно, смогла заработать еще больше.

Если сравнивать контракты российских нефтяных компаний и государственного "Нафтогаза" по идентичным видам труб с украинских заводов "Интерпайпа" в период с 2015 по 2019 годов, то разница в цене исчисляется сотнями процентов. И это даже без учета разницы в стоимости доставки продукции: с одной стороны - в Полтаву, с другой - на промыслы Западной Сибири. И, вероятно, только на более высоких ценах для "Нафтогаза" компания "Интерпайп" смогла дополнительно получить по меньшей мере 290 млн долларов.



Дальняя дорога

До 2019 года "Башнефть" оставалась главным покупателем труб "Интерпайпа". Например, в своей отчетности за 2015 года компания указала, что доля российского бизнеса Пинчука в структуре закупок компании составляла 15%. Учитывая объем закупок "Башнефти", речь вполне может идти о миллиардах рублей.

Свои контракты с компанией Пинчука "Башнефть" публикует с указанием цен и номенклатуры товара. К примеру, можно взять договор между ООО "Башнефть-добыча" (Уфа) и ООО "Интерпайп-М" (Москва) на поставку насосно-компрессорных труб производства Никопольского завода "Интерпайп Нико Тьюб" от декабря 2017 года. Российская компания закупает трубы 73 на 5,5 мм по цене 52 957,63 рублей за единицу - или 899 долларов по тогдашнему курсу.

Такие же насосно-компрессорные трубы - 73 на 5,5 мм, от того же Никопольского завода государственная "Укргаздобыча" в апреле 2018 года покупает у "Интерпайпа" по 41 415 гривен за единицу - или 1651 доллар.

Разница в цене - 86%, то есть на российский рынок абсолютно одинаковые трубы с Никопольского завода были проданы по цене почти в 2 раза ниже, чем дочерней компании государственного "Нафтогаза".

При этом оба контракта предусматривают условия поставки Delivered Duty Paid (DDP), то есть затраты на доставку товара к складу покупателя берет на себя поставщик.

Это означает, что в цене в 1651 доллар для "Нафтогаза" заложен ж/д-тариф на доставку труб от Никополя до Полтавы (расстояние - 300 км), а в цене 899 долларов для "Башнефти" - тариф от Никополя до российского Нефтекамска (2079 км). Таким образом, за счет логистических затрат маржинальность продажи труб для "Нафтогаза" возрастает до 150-200%.

Это далеко не единственный пример. В другом контракте с "Башнефтью" - уже на другие трубы и от другого завода Пинчука - речь идет о продаже обсадных труб 168,3 на 10,59 мм производства "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод". "Башнефть" в конце 2017 года покупает такие трубы по 61 864 рубля за единицу - или по 1074 доллара.

"Нафтогаз" практически в это же время покупает идентичные трубы по 54 161 гривен за единицу - или по 2016 долларов. И опять-таки, речь идет о расстояниях. В случае с "Нафтогазом" груз должен быть доставлен в Харьковскую область (расстояние - 220 км), а по контракту с АО "Башнефть" - в российский город Усинск (2896 км).

С поправкой на ж/д-тариф для доставки труб разница в цене достигает 300%.



Сравнение всех остальных контрактов дает схожие расхождения в цене - в среднем от 90 до 120%. Причем во всех контрактах четко указан производитель и конкретная номенклатура товара. Разница иногда появляется лишь в периодах подписания контракта. Впрочем, рынок трубной продукции однозначно не обладает такой волатильностью, чтобы временной зазор в 3-5 месяцев мог объяснить трехкратную разницу в цене.

РБК-Украина обратилось за комментарием насчет такой разницы в цене в пресс-службу компании "Интерпайп". На момент публикации текста издание ответ не получило.



Антиконкурентный заслон

Украинский рынок, где цены на трубы в 2-3 раза выше, чем на соседнем российском рынке, ожидаемо привлек зарубежных поставщиков, в первую очередь китайских производителей.

Китайские компании - DP-Master Manufacturing Co и Tianjin Pipe Corporation - начали создавать "Интерпайпу" конкуренцию на тендерах "Нафтогаза", что, естественно, привело к снижению цен.

"Интерпайп" после этого обратился в Минэкономики для проведения расследования и введения заградительных пошлин. Жалоба была оформлена от двух заводов - "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" и "Интерпайп Нико Тьюб". И им это удалось: в мае 2020 года Украина, по сути, после требований заводов Пинчука ввела пошлины в размере 51,52% против поставщиков нефтегазовых труб из Китая сроком до 2025 года.

"Фактически заградительная ставка пошлины была введена против тех поставщиков, которые конкурировали с "Интерпайпом" в 2018-2019 годах на тендерах "Укргаздобычи": DP-Master Manufacturing Co, Tianjin Pipe Corporation и других", - отметил экономический эксперт Борис Кушнирук.

Пошлины возымели эффект - иностранные производители моментально ушли с рынка. Новые тендеры на поставку труб на сумму 500 млн гривен были объявлены в декабре 2020 года, и участвуют в них всего две компании: "Интерпайп Нико Тьюб" и ООО "Нафтосервис", которая часто фигурирует в тендерах, где участвуют предприятия Пинчука.

Де-факто, так удалось ограничить конкуренцию на украинском рынке труб. И отдельные участники рынка, фактически - одна компания - получили возможность для регулярных сверхприбылей.



Удар по платежкам

Если бы речь шла исключительно о торговле двух частных компаний, то вопрос завышенной цены не вызывал бы такой интерес. Но все же контракты "Интерпайпа" с "Нафтогазом" - это история о деньгах крупнейшей государственной монополии. А потому в каком-то смысле эффект от таких сделок на своем кошельке может почувствовать каждый украинец.

Объясним на конкретном примере. В 2016 году "Нафтогаз" объявил программу "20/20", предусматривающую инвестиции в объеме 100 млрд гривен и выход на добычу 20 млрд кубометров газа к 2020 году. Инвестиционная часть была выполнена почти полностью, но по итогам 2020 года удалось добыть только 14,1 миллиарда кубов.

Из 100 млрд гривен инвестиций около 20 млрд были направлены на покупку труб. Рекордным стал 2018 год, когда только на закупку трубной продукции было потрачено 7,6 млрд гривен. Из этой суммы 5,6 млрд гривен - или 75% всех контрактов - получила компания "Интерпайп". В 2019 году объем закупок труб снизился до 3,55 млрд гривен, из которых "Интерпайп" обеспечил 70%, получив 2,4 млрд гривен.

Двукратное снижение объемов закупок труб не осталось незамеченным. "Интерпайп" пожаловался в Антимонопольный комитет на "Укргаздобычу" как монопольного покупателя труб, потребовав от компании пересмотреть подходы к закупкам труб.

"Нафтогаз" в итоге фактически провалил программу "20/20", в рамках которой и закупались беспрецедентные к тому времени объемы труб у "Интерпайпа", и сейчас вынужден импортировать лишние 6-7 млрд кубометров газа, что в конечном итоге перекладывается в тарифы на тепло и газ.

Если бы НАК меньше платил за трубы, а инвестировал эти деньги в освоение новых месторождений, то зависимость Украины от внешних поставщиков газа к настоящему времени уже могла быть меньше, как и цифры в платежках рядовых украинцев.

