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Главой набсовета «Центрэнерго» избран зампред ФГИ Кудин
11:40 02.03.2021 |
Решением наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" его главой избран зампред Фонда госимущества (ФГИ) Украины Денис Кудин.
Как сообщила компания в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), вместе с тем прекращены полномочия члена набсовета Сергея Слепканя, ранее вошедшего в его состав как представителя государства.
Сообщение ФГИ как акционера "Центрэнерго" не содержит обоснований изменений в его персональном составе, отмечается в сообщении.
Согласно ей, Кудрин до назначения замглавы ФГИ занимал должность директора дирекции розничных продаж ООО "ВОГ Ритейл".
При назначении Кудина в ФГИ в июле 2020 года ведомство отмечало, что у нового зампреда главы - более 16 лет опыта по развитию систем стратегического и операционного управления предприятиями и внедрению лучших практик корпоративного управления в производственных предприятиях и топливно-энергетическом секторе, розничной торговли, легкой промышленности и управлении проектами. Имеет степени MBA от Лондонской бизнес школы (Великобритания) и от Колумбийского университета Нью-Йорке (США). Первое образование получил в Институте международных отношений Киевского национального университета им. Т.Шевченко.
ФГИ 26 февраля 2021 года сменил и.о. председателя правления "Центрэнерго" Александра Корчинского на Юрия Власенко, в последние пять лет занимавшего должности члена правления, члена дирекции, а также члена набсовета ПАО "Донбассэнерго". Ранее Власенко возглавлял НКРЭ.
Фонд также полностью сменил состав дирекции.
Согласно сообщению "Центрэнерго" в системе НКЦБФР, вошедший в состав дирекции Виталий Довгаль ранее был гендиректором ГП "Национальная угольная компания" и и.о. гендиректора ГП "Мирноградуголь".
Владимир Галущак занимал должность и.о. директора ГП "Украинские газораспределительные сети и был консультантом LLC "Kenway Industries Ltd".
Виктор Спичка, в частности, работал в департаменте крупнооптовых продаж и закупок управления продаж ООО "ТНК-ВР Коммерс", а также был ФЛП.
Сергей Шульга был директором розничного бизнеса ООО "ТД Сан Ойл", финдиректором ООО "Стиль-Д", ООО "ТД "Синергия" и сети медлабораторий "Дила", членом набсовета ООО "Суматра".
Дмитрий Мамонов занимал должность замдиректора ООО "ЮК "Декстер", а также был ФЛП.
Владимир Рейман возглавлял управление в аппарате управления ГП "Администрация морских портов Украины".
Елена Волошина была замдиректора по экономике, финансам и корпоративному управлению ПАО "Донбассэнерго".
Алексей Кураков последние пять лет не находился в трудовых отношениях.
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