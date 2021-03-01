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Доказательства нарушений в ПриватБанке до его национализации заняли 22 коробки - Рожкова
08:34 01.03.2021 |
В результате проведения международной компанией Kroll аудита ПриватБанка, правоохранителям были переданы 22 коробки материалов с доказательствами относительно мошеннических действий бывшего руководства банка.
Как передает корреспондент Укринформа, об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" сказала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.
"Исследование Kroll охватило десятилетний период работы ПриватБанка до национализации. И оно подтвердило наши выводы. Не просто подтвердило, это 22 коробки документов, доказательств, первичных документов, заключений, схем, которые мы передали в правоохранительные органы", - рассказала Рожкова.
Как сообщал Укринформ, Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционерах ПриватБанка (крупнейшие - бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк. Чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более чем 155 млрд грн.
В начале 2018 международная компания Kroll, которая проводила судебный аудит (forensic audit) ПриватБанка, подтвердила, что банк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в 5,5 млрд долл. США.
Бывшие владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в зарубежных юрисдикциях).
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