Взыскание 10 миллиардов с ПриватБанка: ВСП отказалась рассматривать жалобу на судью Вовка





Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобу Министерства юстиции на судью Печерского районного суда Киева Сергея Вовка, который принял решение взыскать с ПриватБанка в пользу семьи Суркисов 10 млрд грн.

Как передает Укринформ, об этом в интервью «Слово и дело» сообщил глава Минюста Денис Малюська.

«Отказ за день до назначения даты апелляции. Отказ, в связи с тем, что решение не отменено. Странно, да? То есть, они ждали-ждали, мы просили отложить до рассмотрения апелляции - не помогло, нам вернули документы, потому что решение не отменено и вступило в силу», - подчеркнул Малюська.

Он отметил, что в целом ВСП работает неплохо, «но ровно до того момента, пока не попадает на какого-то влиятельного судью».

«По судьям менее важным, менее, скажем так, известным репутационно, они зачастую принимают адекватные решения. То есть, если в целом статистику их работы посмотреть, она вполне ок. Но конкретные дела показывают, что - не знаю, по каким мотивам, - они не решаются на решительные шаги», - сказал министр.

Как сообщалось, 2 сентября Печерский райсуд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов против ПриватБанка, с госбанка должны взыскать около 10 млрд грн. После этого Минюст пожаловался в Высший совет правосудия на судью Вовка.

