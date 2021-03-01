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Взыскание 10 миллиардов с ПриватБанка: ВСП отказалась рассматривать жалобу на судью Вовка
08:27 01.03.2021 |
Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобу Министерства юстиции на судью Печерского районного суда Киева Сергея Вовка, который принял решение взыскать с ПриватБанка в пользу семьи Суркисов 10 млрд грн.
Как передает Укринформ, об этом в интервью «Слово и дело» сообщил глава Минюста Денис Малюська.
«Отказ за день до назначения даты апелляции. Отказ, в связи с тем, что решение не отменено. Странно, да? То есть, они ждали-ждали, мы просили отложить до рассмотрения апелляции - не помогло, нам вернули документы, потому что решение не отменено и вступило в силу», - подчеркнул Малюська.
Он отметил, что в целом ВСП работает неплохо, «но ровно до того момента, пока не попадает на какого-то влиятельного судью».
«По судьям менее важным, менее, скажем так, известным репутационно, они зачастую принимают адекватные решения. То есть, если в целом статистику их работы посмотреть, она вполне ок. Но конкретные дела показывают, что - не знаю, по каким мотивам, - они не решаются на решительные шаги», - сказал министр.
Как сообщалось, 2 сентября Печерский райсуд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов против ПриватБанка, с госбанка должны взыскать около 10 млрд грн. После этого Минюст пожаловался в Высший совет правосудия на судью Вовка.
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