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Экс-глава правления Приватбанка Дубилет находится за пределами Украины
08:18 01.03.2021 |
Бывший председатель правления Приватбанка Александр Дубилет, который подозревается НАБУ в злоупотреблениях, находится за пределами Украины.
Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.
"Он не в Украине", - сказала представитель правоохранительных органов.
По его словам, о подозрении Дубилету сообщили в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом.
Также собеседник сообщил, что точно неизвестно, в какой стране находится Дубилет.
"Есть предположения, где он находится, но точной информации нет", - отметил источник.
Он уточнил, что Дубилет находится в одной из стран ЕС.
По словам источника, в связи с тем, что Дубилет находится не в Украине, мера пресечения ему пока не избиралась.
Однако, если он не вернется в ближайшее время, то ого объявят в розыск и изберут заочную меру пресечения.
Как сообщали Українські Новини, Национальное антикоррупционное бюро сообщило Дубилету о подозрении в злоупотреблениях и растрате. Также НАБУ сообщило бывшему заместителю председателя правления Приватбанка Владимиру Яценко о подозрении в злоупотреблениях.
Кроме того, частное расследование международного детективного агентства Kroll подтвердило, что бывшие владельцы Приватбанка не менее 10 лет занимались финансовыми махинациями в своем банке.
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