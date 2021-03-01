Экс-глава правления Приватбанка Дубилет находится за пределами Украины

Бывший председатель правления Приватбанка Александр Дубилет, который подозревается НАБУ в злоупотреблениях, находится за пределами Украины.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Он не в Украине", - сказала представитель правоохранительных органов.

По его словам, о подозрении Дубилету сообщили в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом.

Также собеседник сообщил, что точно неизвестно, в какой стране находится Дубилет.

"Есть предположения, где он находится, но точной информации нет", - отметил источник.

Он уточнил, что Дубилет находится в одной из стран ЕС.

По словам источника, в связи с тем, что Дубилет находится не в Украине, мера пресечения ему пока не избиралась.

Однако, если он не вернется в ближайшее время, то ого объявят в розыск и изберут заочную меру пресечения.

Как сообщали Українські Новини, Национальное антикоррупционное бюро сообщило Дубилету о подозрении в злоупотреблениях и растрате. Также НАБУ сообщило бывшему заместителю председателя правления Приватбанка Владимиру Яценко о подозрении в злоупотреблениях.

Кроме того, частное расследование международного детективного агентства Kroll подтвердило, что бывшие владельцы Приватбанка не менее 10 лет занимались финансовыми махинациями в своем банке.