Целью смены руководства Центрэнерго является приватизация - глава ФГИУ

Конечная цель полной смены состава дирекции и и.о. генерального директора ПАО "Центрэнерго" - это приватизация одной из крупнейших современных компаний электроэнергетической отрасли Украины.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом заявил председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко на пресс-конференции в Укринформе, посвященной изменениям в менеджменте Центрэнерго.

"Первый этап - формирование холдинга вместе с выбранными перспективными шахтами, чтобы Центрэнерго могло обеспечивать себя углем. Второй этап - приватизация. Поэтому мы сегодня сменили менеджмент", - сказал Сенниченко.

В ФГИУ объяснили смену руководства Центрэнерго новым этапом развития компании.

В то же время, по словам Сенниченко, происходит также смена охраны на предприятии.

"Сейчас меняем там охрану. С понедельника начинаем работать", - отметил он.

"Мы провели все необходимые юридические действия. Но когда мы вечером приехали на предприятие представлять новый менеджмент, нам просто не открыли дверь", - пояснил Сенниченко смену охраны.

Он отметил, что в понедельник начнется конкурс на постоянного руководителя предприятия.

"Мы запустили конкурс на поиск независимых директоров, членов наблюдательного совета, чтобы обеспечить качественное корпоративное управление", - отметил глава приватизационного ведомства.

Как сообщал Укринформ, в январе 2021 года Хозяйственный суд города Киева отменил приказ Фонда государственного имущества Украины от 13 декабря 2018 года, тем самым фактически указал в своем решении на необходимость завершения начатых три года назад процедур приватизации ПАО "Центрэнерго".

Завершение процедуры приватизации предусматривает продажу государственного пакета акций общества не менее чем за 5,98 млрд грн.

Центрэнерго является одним из крупнейших современных предприятий электроэнергетической отрасли не только в Украине, но и в Европе. В общем объеме производства электроэнергии Украины доля компании составляет около 8%, в структуре тепловой генерации - около 18%. Компания играет существенную роль в поддержании и регулировании энергобаланса страны.