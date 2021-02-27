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Кабмин назначил и.о. гендиректора «Центрэнерго» Власенко
23:23 26.02.2021 |
Кабинет Министров назначил исполняющим обязанности генерального директора государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" Юрия Власенко.
Об этом свидетельствует распоряжение Кабинета Министров от 26 февраля № 150-р, передают Українські Новини.
"Согласиться с предложением Фонда государственного имущества (ФГИ) о назначении Власенко Юрия Петровича исполняющим обязанности генерального директора публичного акционерного общества "Центрэнерго", - говорится в нем.
До апреля 2011 года Власенко занимал должность председателя правления энергопоставляющей компании "Черкассыоблэнерго".
Помимо этого, до 2014 года Власенко был членом Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Также он работал помощником экс-депутата Верховной Рады Александра Домбровского.
Как сообщали Українські Новини, НКРЭКУ планирует оштрафовать "Центрэнерго" на 850 тыс. гривен за низкие запасы угля.
Также "Центрэнерго" несет убытки из-за перевода ряда энергоблоков с угля на газ.
В состав "Центрэнерго" входят 3 ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей установленной мощности Украины.
На ТЭС компании установлены 23 энергоблока мощностью от 175 до 800 МВт, из которых 18 блоков - угольные, а 5 предназначены для использования газомазутного топлива.
78,289% акций компаний принадлежит государству в лице ФГИ.
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