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IKEA в Киеве сделала самовывоз товаров платным: сколько придется заплатить
11:04 26.02.2021 |
Крупнейший мировой ритейлер мебели и товаров для дома IKEA, который 1 февраля открыл первый магазин в Украине, сделал самовывоз товаров платным. Ранее услуга была бесплатной. Об этом говорится на официальном сайте IKEA в Украине.
Стоимость доставки в пункты выдачи:
- Заказ весом до 30 кг обойдется в 39 грн;
- Заказ весом более 30 кг - 59 грн.
Также пользователи могут заказать доставку товаров в почтоматы, которая обойдется в 39 грн. Заказ будет храниться в ячейке или пункте выдачи на протяжении трех дней, после чего его вернут назад.
Сейчас в Киеве работает четыре точки выдачи заказов и один почтомат:
Пункт выдачи № 1 на улице Здолбуновской, 17;
Пункт выдачи № 2 на Кольцевой дороге, 1в;
Пункт выдачи № 3 на улице Берковецкой, 6д;
Пункт выдачи № 4 на проспекте Степана Бандеры, 36;
Почтомат № 1 на проспекте Степана Бандеры, 36.
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