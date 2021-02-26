IKEA в Киеве сделала самовывоз товаров платным: сколько придется заплатить

Крупнейший мировой ритейлер мебели и товаров для дома IKEA, который 1 февраля открыл первый магазин в Украине, сделал самовывоз товаров платным. Ранее услуга была бесплатной. Об этом говорится на официальном сайте IKEA в Украине.

Стоимость доставки в пункты выдачи:

- Заказ весом до 30 кг обойдется в 39 грн;

- Заказ весом более 30 кг - 59 грн.

Также пользователи могут заказать доставку товаров в почтоматы, которая обойдется в 39 грн. Заказ будет храниться в ячейке или пункте выдачи на протяжении трех дней, после чего его вернут назад.

Сейчас в Киеве работает четыре точки выдачи заказов и один почтомат:

Пункт выдачи № 1 на улице Здолбуновской, 17;

Пункт выдачи № 2 на Кольцевой дороге, 1в;

Пункт выдачи № 3 на улице Берковецкой, 6д;

Пункт выдачи № 4 на проспекте Степана Бандеры, 36;

Почтомат № 1 на проспекте Степана Бандеры, 36.