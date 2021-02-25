Финансовые новости
- |
- 25.02.21
- |
- 18:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Энергоатом» отсудил у «Гарпока» 4,1 миллиарда гривен
17:27 25.02.2021 |
Хозсуд г. Киева удовлетворил иск НАЭК "Энергоатом" против ГП "Гарантированный покупатель" о взыскании 4,1 млрд грн задолженности за поставленную электроэнергию в начале 2020 года.
Об этом говорится в решении суда, опубликованном 23 февраля, сообщает Finbalance.
В решении отмечается, что исковые требования обоснованы нарушением "Гарпоком" обязательств по двум февральским договорам в 2020 году в части оплаты полученной электроэнергии.
Суд установил, что "ГП "Гарантированный покупатель" за проданную электроэнергию должным образом с истцом не рассчитывалось", в результате чего возникла задолженность в 3,7 млрд грн.
С учетом размера начисленной пени в 79 млн грн, 270 млн грн штрафа, 27 млн грн с 3% годовых и инфляционных расходов, общая сумма к взысканию в пользу "Энергоатома" составляет 4,14 млрд грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сергей Фурса: О репутации. О Приватбанке. И о Монобанке
|Безнаказанная измена: Правда ли, что «слуги» собрались сажать в тюрьму коллаборационистов
|Дело Приватбанка. Почему снятие с самолета Яценко и повестки Дубилету не пугают Коломойского
|Украинцам продадут квартиры по новой схеме. Какие изменения подготовили в права инвесторов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Энергоатом» отсудил у «Гарпока» 4,1 миллиарда гривен
|«Ощадбанк» запустил 12 ипотечных центров
|Суд остановил конкурс на нового главу ПриватБанка
|Кабмин утвердил уставы Укргидроэнерго и Энергоатома
|Печерский суд не передает материалы по делу ПриватБанка - ВСУ
|Сытник - о деле «ПриватБанка»: НАБУ дошло до логического этапа в расследовании
Это интересно
|Компании стали чаще использовать отслеживающие пиксели в электронных письмах
|Представлен серийный электромобиль Hyundai Ioniq 5
|Опубликован свежий рейтинг лучших автомобильных марок
|Иск Epic Games против App Store отклонён британским судом по вопросам конкуренции
|Qualcomm представила эталонный дизайн лёгких AR-очков с подключением к смартфону
|Австралийские пользователи Facebook снова смогут читать и делиться новостями в этой соцсети
|Twiiter тестирует функцию, которая распознаёт гневные посты и предлагает пользователям их отредактировать