«Энергоатом» отсудил у «Гарпока» 4,1 миллиарда гривен

Хозсуд г. Киева удовлетворил иск НАЭК "Энергоатом" против ГП "Гарантированный покупатель" о взыскании 4,1 млрд грн задолженности за поставленную электроэнергию в начале 2020 года.

Об этом говорится в решении суда, опубликованном 23 февраля, сообщает Finbalance.

В решении отмечается, что исковые требования обоснованы нарушением "Гарпоком" обязательств по двум февральским договорам в 2020 году в части оплаты полученной электроэнергии.

Суд установил, что "ГП "Гарантированный покупатель" за проданную электроэнергию должным образом с истцом не рассчитывалось", в результате чего возникла задолженность в 3,7 млрд грн.

С учетом размера начисленной пени в 79 млн грн, 270 млн грн штрафа, 27 млн грн с 3% годовых и инфляционных расходов, общая сумма к взысканию в пользу "Энергоатома" составляет 4,14 млрд грн.