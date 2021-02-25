«Ощадбанк» запустил 12 ипотечных центров

В 10 городах Украины начали работать 12 ипотечных центров "Ощадбанка" OSCHAD HOME.

В дальнейшем такие центры планируют открыть почти во всех областных центрах и в самых крупных городах Украины, сообщает пресс-служба банка. Всего откроют 35 ипотечных центров.

"Ипотечные центры, открытые на базе действующих отделений "Ощадбанка", предоставляют полный комплекс услуг для комфортного заключения договоров купли-продажи недвижимого имущества. Важно, что все этапы соглашения происходят в одной локации - предоставление кредита, услуги нотариуса, проверка, конвертация и перерасчет денег, проведение всех банковских операций", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что каждый кредитный договор сопровождает персональный менеджер. Банк проверяет все документы - как самого объекта недвижимости, так и информацию относительно продавца.

Воспользоваться ипотечным центром могут не только клиенты банка, но и партнеры: агентства недвижимости, брокеры, застройщики.