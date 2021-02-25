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Кабмин утвердил уставы Укргидроэнерго и Энергоатома
08:41 25.02.2021 |
Кабинет Министров утвердил уставы ЧАО "Укргидроэнерго" и НАЭК "Энергоатом".
Как передает корреспондент Укринформа, соответствующие постановления правительство одобрило на своем заседании.
"На сегодняшний день устав ЧАО "Укргидроэнерго" утвержден приказом Минэнерго. Учредителем общества является государство в лице Минэнерго. С целью реализации Кабинетом Министров полномочий относительно управления корпоративными правами Минэкономики разработан проект устава. Аналогично о НАЭК "Энергоатом", - прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
Во время обсуждения министр финансов Сергей Марченко предложил доработать проекты постановлений в части приведения уставов в соответствие с требованиями законодательства об аудите, финансовой отчетности и бухгалтерском учете.
Решение было принято с однодневной доработкой для учета замечаний Минфина.
Как сообщалось, 20 января правительство по поручению Президента Украины приняло управление над ГП "НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго", ЧАО "Нижнеднестровская ГЭС" и тремя теплоэлектроцентралями. В то же время Минэкономики, Минэнерго и Минфин должны разработать решение о передаче в управление Минэнерго государственных компаний «Укрэнерго», «Магистральные газопроводы Украины» и ГП «Оператор рынка».
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