Кабмин утвердил уставы Укргидроэнерго и Энергоатома

Кабинет Министров утвердил уставы ЧАО "Укргидроэнерго" и НАЭК "Энергоатом".

Как передает корреспондент Укринформа, соответствующие постановления правительство одобрило на своем заседании.

"На сегодняшний день устав ЧАО "Укргидроэнерго" утвержден приказом Минэнерго. Учредителем общества является государство в лице Минэнерго. С целью реализации Кабинетом Министров полномочий относительно управления корпоративными правами Минэкономики разработан проект устава. Аналогично о НАЭК "Энергоатом", - прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Во время обсуждения министр финансов Сергей Марченко предложил доработать проекты постановлений в части приведения уставов в соответствие с требованиями законодательства об аудите, финансовой отчетности и бухгалтерском учете.

Решение было принято с однодневной доработкой для учета замечаний Минфина.

Как сообщалось, 20 января правительство по поручению Президента Украины приняло управление над ГП "НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго", ЧАО "Нижнеднестровская ГЭС" и тремя теплоэлектроцентралями. В то же время Минэкономики, Минэнерго и Минфин должны разработать решение о передаче в управление Минэнерго государственных компаний «Укрэнерго», «Магистральные газопроводы Украины» и ГП «Оператор рынка».