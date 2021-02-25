Печерский суд не передает материалы по делу ПриватБанка - ВСУ

Верховный Суд не может начать рассмотрение кассационной жалобы по делу ПриватБанка, поскольку длительное время Печерский суд г.Киева не передает материалы по делу.

Об этом Верховный Суд сообщает на своей странице в Фейсбуке.

"В производстве Верховного Суда находятся кассационные жалобы на судебные решения судов первой и апелляционной инстанций относительно решения вопроса обеспечения иска по гражданскому делу № 757/7499/17-ц по иску иностранных компаний к ОАО КБ «ПРИВАТБАНК», Министерства финансов Украины, Шлапака Александра Витальевича об обязательстве совершить действия. По состоянию на 22 февраля 2021 года рассмотрение и решение кассационных жалоб, поданных Кабинетом Министров Украины и АО КБ "ПриватБанк", объективно невозможно в связи с длительным непредоставлением судом первой инстанции материалов апелляционного производства по результатам которого Киевским апелляционным судом принято обжалуемое постановление от 10 июня 2020 года. Верховный суд регулярно принимает меры по истребованию указанных материалов апелляционного производства. Впрочем, несмотря на направление многочисленных требований Верховного суда в адрес Печерского районного суда города Киева, они до сих пор не предоставлены", - говорится в посте суда.

Как сообщалось, Верховный Суд 8 сентября открыл кассационное производство по жалобе Кабмина и удовлетворил ходатайство ПриватБанка, остановив исполнение постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года до окончания кассационного производства по делу.

2 сентября 2020 года Печерский райсуд Киева полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке исполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты, размещенные до национализации банка на его счетах кипрского филиала.

4 сентября 2020 года Печерский районный суд Киева возобновил исполнительное производство по заявлению двух компаний братьев Суркисов о взыскании с государственного ПриватБанка в пользу последних 164,5 миллиона долларов.

Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет 347,374 млн долларов (из них около 102 млн долларов - проценты, начисленные по ставке 13% годовых).