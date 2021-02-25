Сытник - о деле «ПриватБанка»: НАБУ дошло до логического этапа в расследовании

Дальнейшее расследование дела "ПриватБанка" зависит от того, насколько согласятся прокуроры с наработками Национального антикоррупционного бюро.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ директор НАБУ Артем Сытник.

Он отметил, что одним из оснований отставки генпрокурора Руслана Рябошапки было дело "ПриватБанка".

"Потому что он принял решение, как прокурор, об определении подследственности во всех этих делах за НАБУ. Это важно было, потому что НАБУ расследовало и давало оценку действиям должностных лиц Нацбанка. Средства выводились из "ПриватБанка" на том этапе, когда он был коммерческой структурой и владельцы не были субъектами, подследственными НАБУ. Однако, мы предполагаем, что бывшие руководители и бенефициары банка уже тогда могли действовать в сговоре с должностными лицами Нацбанка, поэтому в рамках расследования проверяем возможность этого сговора и его последствия для государства. Детективы довольно продвинулись в расследовании, вышли на стадию подготовки проектов подозрений, но помним, что у нас отсутствует антикоррупционный прокурор. Поэтому мы направили наши наработки в ОГП и, как видим, уже есть результат - три подписанных подозрения бывшим топ-должностным лицам банка", - сказал Сытник.

Он отметил, что производство по "ПриватБанку" - самое сложное, с которым ему приходилось сталкиваться.

"О деле "ПриватБанка" постоянно говорят наши международные партнеры. Мы осознаем, насколько это огромная ответственность. Но мы понимали, что только в НАБУ это дело можно расследовать объективно и принять решение, которое действительно будет соответствовать требованиям закона. Сейчас всё будет зависеть от того, насколько прокуроры согласятся с тем, что мы наработали", - сказал Сытник.

Он отметил, что сейчас НАБУ пришло к логическому этапу в расследовании.

"Детективы подготовили проекты подозрений еще осенью 2020 года. С тех пор были дискуссии с прокурорами, что является нормальной практикой. Подозрения дорабатывали и, наконец их согласовали. То есть мы пришли к логическому этапу в расследовании. Задержание произошло согласно УПК, сопротивления не было. Расследуем дальше", - сказал директор НАБУ.

Как сообщал Укринформ, трем бывшим высокопоставленным сотрудникам "ПриватБанка" вручены подозрения в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, а также в должностном подлоге, которые привели к растрате 136 млн грн. Речь идет об экс-председателе правления банка Александре Дубилете, экс-первом заместителе председателя Владимире Яценко и первом заместителе председателя правления СК "Ингосстрах" (Днипро) Елене Бычихиной.