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Суд арестовал долю Рудьковского в крупнейшей частной газодобывающей компании Украины
16:45 24.02.2021 |
Печерский районный суд Киева 2 февраля принял решение о наложении ареста на часть акций ЧАО "Нефтегаздобыча", которые принадлежат нидерландской компании Salazie B.V. (владеет 24,99% акций).
Решение принято в рамках производства, начатого по ходатайству Офиса генпрокурора, сообщает "Экономическая правда".
В иске прокурора отмечалось, что арест акций необходим для завершения досудебного расследования, которое проводит СБУ. Речь идет об уголовном производстве, открытом в ноябре 2012 года "по факту умышленного убийства Олега Семинского".
Семинский - бывший руководитель ЧАО "Нефтегаздобыча". Он был похищен в 2012 году и в течение трех лет принудительно удерживался. Он также называл заказчиком своего похищения совладельца компании Николая Рудьковского и заявлял о праве собственности на 10% акций компании, оформленные на Salazie B.V.
Как писал БизнесЦензор, 75% акций ЧАО "Нефтегаздобыча" сейчас принадлежат Ринату Ахметову через DTEK Oil & Gas B.V. (Нидерланды), еще 25% принадлежат экс-нардепу Николаю Рудьковскому и его возможным партнерам через Salazie B.V. (Нидерланды).
В свою очередь в пресс-службе энергохолдинга ДТЭК подтвердили арест части акций "Нефтегаздобычи", подчеркнув, что указанное решение было принято судом в рамках спора, который касается исключительно миноритарного акционера - компании Salazie B.V.
"Арест на часть акций ЧАО "Нефтегаздобыча", которые принадлежат компании Salazie B.V., и ограничения связанные с таким арестом для их акционеров, не распространяются на акции ЧАО "Нефтегаздобыча", принадлежащие Группе ДТЭК, и их акционеров", - подчеркнули в компании.
В ДТЭК отметили, что данное решение суда никоим образом не влияет на операционную деятельность ЧАО "Нефтегаздобыча".
Как сообщалось, ЧАО "Нефтегаздобыча" является основным активом газодобывающей компании "ДТЭК Нефтегаз" Рината Ахметова, которая по итогам работы в 2020 году увеличила добычу природного газа на 11% - до рекордных 1,84 млрд кубометров.
В сентябре 2018 года Рудьковского арестовали в Москве за нападение на посольство РФ в Киеве в июне 2014 года. В России Рудьковского приговорили к 2 годам колонии. В апреле 2020 года он вышел из российской тюрьмы и вернулся в Украину.
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