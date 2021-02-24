Финансовые новости
- |
- 24.02.21
- |
- 21:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
На базе Киевского бронетанкового завода планируют создать индустриальный парк
15:40 24.02.2021 |
Укроборонпром на следующей неделе представит правительству концепцию создания оборонно-промышленного индустриального парка на базе Киевского бронетанкового завода.
Как передает корреспондент Укринформа, об этом на пресс-брифинге сказал генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев.
"На следующей неделе мы представляем для Премьер-министра, членов правительства, для народных депутатов концепцию создания оборонно-промышленного индустриального парка на базе Киевского бронетанкового завода. Эта концепция позволит бронетанковому завода получить новый импульс развития и для других предприятий ", - сказал Гусев.
Он добавил, что целый ряд предприятий оборонной промышленности требует переоснащения и модернизации. Реализация концепции оборонно-промышленного индустриального парка, по его словам, позволит этим предприятиям получить современные помещения, переоснащение и тому подобное.
Он напомнил, что у предприятий Укроборонпрома более 14 млрд долга.
"Это означает, что нам нужно существенно менять и подходы к управлению предприятиями оборонно-промышленного комплекса, и соответственно делать более современными и модерными эти производства", - сказал Гусев.
Он добавил, что обращался с просьбой к Президенту и получил поддержку главы государства по вопросу рассмотрения дорожной карты трансформации Укроборонпрома на заседании СНБО. Также Гусев напомнил, что в первом чтении одобрен законопроект о реформе Укроборонпрома. По его словам, второе чтение законопроекта ожидается в течение месяца.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украинцам продадут квартиры по новой схеме. Какие изменения подготовили в права инвесторов
|Безналичный доллар подорожал 23 февраля на выплатах по НДС и вакцинации
|Витренко навсегда. Как Зеленский будет управлять Кабмином без Рады
|Как и за что Сергею Стерненко дали 7 лет и 3 месяца тюрьмы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд арестовал долю Рудьковского в крупнейшей частной газодобывающей компании Украины
|На базе Киевского бронетанкового завода планируют создать индустриальный парк
|Порошенко переоформил телеканал «Прямой» на свой инвестфонд вместо кипрской компании
|«Трубу Медведчука» передали Нафтогазу на временное хранение без права пользования
|Экс-главе правления ПриватБанка Дубилету сообщено о подозрении в растрате 136 млн грн – генпрокурор
|«Укрспецэкспорт» заключил контракт с Пакистаном на ремонт парка танков Т-80УД
|Санкции в отношении сети «Спортмастер» введены на основании информации о работе в Крыму - СБУ
Это интересно
|Китайский автопроизводитель Geely начнет выпуск коммерческих спутников в 2021г
|Microsoft начнёт задерживать письма пользователей фирменной электронной почты
|Netflix начнёт автоматически загружать рекомендованные шоу на устройства пользователей
|Spotify запустит потоковое воспроизведение музыки в lossless-формате
|Появился новый способ изготовления идеальных перовскитных солнечных батарей
|Илон Маск пообещал в два раза ускорить спутниковый интернет Starlink уже в этом году
|SpaceX получила разрешение на предоставление Интернета через Starlink во Франции