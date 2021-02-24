На базе Киевского бронетанкового завода планируют создать индустриальный парк





Укроборонпром на следующей неделе представит правительству концепцию создания оборонно-промышленного индустриального парка на базе Киевского бронетанкового завода.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом на пресс-брифинге сказал генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев.

"На следующей неделе мы представляем для Премьер-министра, членов правительства, для народных депутатов концепцию создания оборонно-промышленного индустриального парка на базе Киевского бронетанкового завода. Эта концепция позволит бронетанковому завода получить новый импульс развития и для других предприятий ", - сказал Гусев.

Он добавил, что целый ряд предприятий оборонной промышленности требует переоснащения и модернизации. Реализация концепции оборонно-промышленного индустриального парка, по его словам, позволит этим предприятиям получить современные помещения, переоснащение и тому подобное.

Он напомнил, что у предприятий Укроборонпрома более 14 млрд долга.

"Это означает, что нам нужно существенно менять и подходы к управлению предприятиями оборонно-промышленного комплекса, и соответственно делать более современными и модерными эти производства", - сказал Гусев.

Он добавил, что обращался с просьбой к Президенту и получил поддержку главы государства по вопросу рассмотрения дорожной карты трансформации Укроборонпрома на заседании СНБО. Также Гусев напомнил, что в первом чтении одобрен законопроект о реформе Укроборонпрома. По его словам, второе чтение законопроекта ожидается в течение месяца.