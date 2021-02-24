Порошенко переоформил телеканал «Прямой» на свой инвестфонд вместо кипрской компании

Лидер партии "Европейская солидарность", депутат Верховной Рады, экс-Президент Петр Порошенко переоформил собственность над телеканалом "Прямой" на корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал" (Киев) вместо компании "Парлимо трейдинг лимитед" (Кипр).

Об этом свидетельствуют записи в едином государственном реестре юрлиц.

18 февраля, когда Порошенко объявил о покупке телеканала, он уже значился конечным бенефициаром "Прямого", непосредственным собственником была указана кипрская компания "Парлимо трейдинг лимитед", а Порошенко осуществлял свое влияние на компанию через свой корпоративный инвестфонд "Прайм Эссетс Кэпитал" (Киев).

Однако по состоянию на 17:30 23 февраля в реестре непосредственным собственником телеканала указан "Прайм Эссетс Кэпитал", а кипрская компания больше не упоминается.

Конечным бенефициаром телеканала по-прежнему остается Порошенко.

Как сообщали Українськi Новини, 18 февраля Порошенко, депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" купил телеканал "Прямой".

Он объяснил это тем, что опасался закрытия телеканала, в случае введения санкций против его предыдущего собственника экс-депутата Рады от Партии регионов и бывшего и.о председателя КГГА во время "Евромайдана" Владимира Макеенко.

И что его предупреждали, что такие санкции могут быть введены 19 февраля.