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Порошенко переоформил телеканал «Прямой» на свой инвестфонд вместо кипрской компании
23:20 23.02.2021 |
Лидер партии "Европейская солидарность", депутат Верховной Рады, экс-Президент Петр Порошенко переоформил собственность над телеканалом "Прямой" на корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал" (Киев) вместо компании "Парлимо трейдинг лимитед" (Кипр).
Об этом свидетельствуют записи в едином государственном реестре юрлиц.
18 февраля, когда Порошенко объявил о покупке телеканала, он уже значился конечным бенефициаром "Прямого", непосредственным собственником была указана кипрская компания "Парлимо трейдинг лимитед", а Порошенко осуществлял свое влияние на компанию через свой корпоративный инвестфонд "Прайм Эссетс Кэпитал" (Киев).
Однако по состоянию на 17:30 23 февраля в реестре непосредственным собственником телеканала указан "Прайм Эссетс Кэпитал", а кипрская компания больше не упоминается.
Конечным бенефициаром телеканала по-прежнему остается Порошенко.
Как сообщали Українськi Новини, 18 февраля Порошенко, депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" купил телеканал "Прямой".
Он объяснил это тем, что опасался закрытия телеканала, в случае введения санкций против его предыдущего собственника экс-депутата Рады от Партии регионов и бывшего и.о председателя КГГА во время "Евромайдана" Владимира Макеенко.
И что его предупреждали, что такие санкции могут быть введены 19 февраля.
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