«Трубу Медведчука» передали Нафтогазу на временное хранение без права пользования

НАК "Нафтогаз Украины" дал согласие на передачу АО "Укртранснафта", единственным акционером которой является Нафтогаз, на временное ответственное хранение без права пользования арестованного имущества ООО "ПрикарпатЗападтранс".

Соответствующее решение, текст которого есть в распоряжении Укринформа, было принято 22 февраля.

"Дать согласие на принятие АО" Укртранснафта "на временное ответственное хранение (без права пользования) арестованного имущества ООО "ПрикарпатЗападтранс", - говорится в документе.

В частности, Укртранснафта получит на хранение объекты недвижимости, производственные, технологические и объекты линчасти.ейной части, из которых состоит технологический комплекс расположенной на территории Украины части магистрального нефтепровода "Самара - Западное направление».

В то же время, как отмечается в решении, такое хранение будет осуществляться при условии компенсации государством расходов, которые будет нести Укртранснафта.

Стоимость переданного имущества оценивается в 200 млн грн.

Как сообщал Укринформ, 19 февраля Президент Владимир Зеленский вернул в государственную собственность нефтепровод "ПрикарпатЗападтранс", введя в действие решение СНБО.

ООО «ПрикарпатЗападтранс» с уставным капиталом 105,56 млн грн принадлежит «Нефтебитумному заводу» (51%), International Trading Partners (48% которой связывают с Виктором Медведчуком) и Анатолию Шеферу (1%).

По мнению экспертов, национализация нефтепродуктопровода "ПрикарпатЗападтранс" приведет к остановке поставок по магистрали, но не вызовет дефицита и существенного роста цен на дизельное топливо. Об этом, в частности, говорится в анализе ситуации от Консалтинговой группы "А-95".

По ценам, эксперты не исключают незначительного, в пределах 1-1,5%, повышения оптовых цен на ДТ в центральных и западных регионах, где преимущественно распределялось "трубопроводное" дизтопливо.

НАК "Нафтогаз Украины" является единственным акционером акционерного общества "Укртранснафта". В соответствии с Законом Украины "Об акционерных обществах" Нафтогаз единолично осуществляет полномочия общего собрания акционеров Укртранснафты.