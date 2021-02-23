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«Трубу Медведчука» передали Нафтогазу на временное хранение без права пользования
13:34 23.02.2021 |
НАК "Нафтогаз Украины" дал согласие на передачу АО "Укртранснафта", единственным акционером которой является Нафтогаз, на временное ответственное хранение без права пользования арестованного имущества ООО "ПрикарпатЗападтранс".
Соответствующее решение, текст которого есть в распоряжении Укринформа, было принято 22 февраля.
"Дать согласие на принятие АО" Укртранснафта "на временное ответственное хранение (без права пользования) арестованного имущества ООО "ПрикарпатЗападтранс", - говорится в документе.
В частности, Укртранснафта получит на хранение объекты недвижимости, производственные, технологические и объекты линчасти.ейной части, из которых состоит технологический комплекс расположенной на территории Украины части магистрального нефтепровода "Самара - Западное направление».
В то же время, как отмечается в решении, такое хранение будет осуществляться при условии компенсации государством расходов, которые будет нести Укртранснафта.
Стоимость переданного имущества оценивается в 200 млн грн.
Как сообщал Укринформ, 19 февраля Президент Владимир Зеленский вернул в государственную собственность нефтепровод "ПрикарпатЗападтранс", введя в действие решение СНБО.
ООО «ПрикарпатЗападтранс» с уставным капиталом 105,56 млн грн принадлежит «Нефтебитумному заводу» (51%), International Trading Partners (48% которой связывают с Виктором Медведчуком) и Анатолию Шеферу (1%).
По мнению экспертов, национализация нефтепродуктопровода "ПрикарпатЗападтранс" приведет к остановке поставок по магистрали, но не вызовет дефицита и существенного роста цен на дизельное топливо. Об этом, в частности, говорится в анализе ситуации от Консалтинговой группы "А-95".
По ценам, эксперты не исключают незначительного, в пределах 1-1,5%, повышения оптовых цен на ДТ в центральных и западных регионах, где преимущественно распределялось "трубопроводное" дизтопливо.
НАК "Нафтогаз Украины" является единственным акционером акционерного общества "Укртранснафта". В соответствии с Законом Украины "Об акционерных обществах" Нафтогаз единолично осуществляет полномочия общего собрания акционеров Укртранснафты.
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