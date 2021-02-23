Финансовые новости
- |
- 23.02.21
- |
- 21:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Укрспецэкспорт» заключил контракт с Пакистаном на ремонт парка танков Т-80УД
08:14 23.02.2021 |
Украина заключила первый контракт в рамках Международной выставки вооружений IDEX-2021: речь идет о соглашении ГК «Укрспецэкспорт» с Пакистаном на ремонт парка танков Т-80УД на общую сумму 85,6 млн долл.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу государственной компании «Укрспецэкспорт».
«Хотя закрытие границ, которое произошло в прошлом году из-за мировой пандемии, и научило нас эффективно работать онлайн, участие Украины в одной из крупнейших оружейных выставок, которое проходит оффлайн, сложно переоценить», - отметил генеральный директор Укрспецэкспорта Вадим Ноздря, комментируя ход выставки, которая сейчас проходит в Объединенных Арабских Эмиратах.
Он также сообщил, что в рамках IDEX-2021 состоялось заключение контракта между ГК «Укрспецэкспорт» и Пакистаном на ремонт парка танков Т-80УД на общую сумму 85,6 млн долл. «Это первый контракт Укрспецэкспорта, который является одним из наиболее системных и эффективных спецэкспортеров ГК «Укроборонпром», с Пакистаном в этом году», - отметил Ноздря. Также с пакистанской стороной обсуждались вопросы расширения сотрудничества и реализации новых проектов до конца 2021 года.
Кроме того, украинская делегация уже провела ряд переговоров с делегациями ОАЭ, Иордании и Саудовской Аравии и достигла договоренностей о сотрудничестве в сферах высокоточного оружия и бронетанковой техники, беспилотных платформ, ремонта двигателей и т. п. Об этом сообщил генеральный директор концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев.
«У нас есть все основания прогнозировать, что в 2021 году мы не только сохраним свои позиции на наших базовых рынках, но и выйдем на новые - с новой продукцией. Украинский оборонно-промышленный комплекс даёт нам такую возможность. Поэтому планируем новые внешнеэкономические контракты и ждем существенного роста объемов поставок на внешние рынки, а следовательно - увеличения отчислений в государственный бюджет», - прокомментировал первые результаты участия Украины в IDEX-2021 Ноздря.
Как сообщалось, 21 февраля в Абу-Даби (ОАЭ) стартовала Международная выставка вооружений ABU DHABI International Defence Exhibition and Conference (IDEX-2021), которая продлится до 25 февраля.
IDEX-2021 - одна из крупнейших военных международных выставок, которая проводится под патронатом президента Объединенных Арабских Эмиратов. В павильонах Национального выставочного центра в Абу-Даби свои экспозиции представляют свыше 900 ведущих оборонных компаний из 59 стран мира. Украину представляют девять предприятий ОПК, семь из которых входят в государственный концерн «Укроборонпром», в числе которых ГК «Укрспецэкспорт». В то же время государственная компания «Укрспецэкспорт» является организатором объединенной экспозиции концерна «Укроборонпром». Украинскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как и за что Сергею Стерненко дали 7 лет и 3 месяца тюрьмы
|«Спортмастер» не рассосется: Как бизнес превращает санкции Зеленского в цирк
|Рада отменила ограничение полномочий и.о. министра по требованию Зеленского
|Украина подает в суд на РФ из-за покушения на Навального и политических убийств
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Школа изучения английского Greenwich предлагает услуги для корпоративных клиентов
В РУБРИКЕ
|«Трубу Медведчука» передали Нафтогазу на временное хранение без права пользования
|Экс-главе правления ПриватБанка Дубилету сообщено о подозрении в растрате 136 млн грн – генпрокурор
|«Укрспецэкспорт» заключил контракт с Пакистаном на ремонт парка танков Т-80УД
|Санкции в отношении сети «Спортмастер» введены на основании информации о работе в Крыму - СБУ
|«Спортмастер» в Украине продолжает работать в правовом поле, оснований для ограничения деятельности нет – CEO сети
|TIU Canada оспорит решение суда об отключении СЭС в Никополе
Это интересно
|SpaceX получила разрешение на предоставление Интернета через Starlink во Франции
|Porsche не будет строить завод в Китае. Принципиально
|Audi планирует уменьшать запас хода будущих электромобилей
|OPPO решила встроить дисплей в состав многомодульной камеры
|Знаменитую анимацию Nyan Cat продали на аукционе за 300 Ether ($550000)
|Nissan рассекретил новый Qashqai
|Трафик австралийских СМИ упал на 13–30 % после запрета делиться их новостями в Facebook