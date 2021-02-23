«Укрспецэкспорт» заключил контракт с Пакистаном на ремонт парка танков Т-80УД

Украина заключила первый контракт в рамках Международной выставки вооружений IDEX-2021: речь идет о соглашении ГК «Укрспецэкспорт» с Пакистаном на ремонт парка танков Т-80УД на общую сумму 85,6 млн долл.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу государственной компании «Укрспецэкспорт».

«Хотя закрытие границ, которое произошло в прошлом году из-за мировой пандемии, и научило нас эффективно работать онлайн, участие Украины в одной из крупнейших оружейных выставок, которое проходит оффлайн, сложно переоценить», - отметил генеральный директор Укрспецэкспорта Вадим Ноздря, комментируя ход выставки, которая сейчас проходит в Объединенных Арабских Эмиратах.

Он также сообщил, что в рамках IDEX-2021 состоялось заключение контракта между ГК «Укрспецэкспорт» и Пакистаном на ремонт парка танков Т-80УД на общую сумму 85,6 млн долл. «Это первый контракт Укрспецэкспорта, который является одним из наиболее системных и эффективных спецэкспортеров ГК «Укроборонпром», с Пакистаном в этом году», - отметил Ноздря. Также с пакистанской стороной обсуждались вопросы расширения сотрудничества и реализации новых проектов до конца 2021 года.

Кроме того, украинская делегация уже провела ряд переговоров с делегациями ОАЭ, Иордании и Саудовской Аравии и достигла договоренностей о сотрудничестве в сферах высокоточного оружия и бронетанковой техники, беспилотных платформ, ремонта двигателей и т. п. Об этом сообщил генеральный директор концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев.

«У нас есть все основания прогнозировать, что в 2021 году мы не только сохраним свои позиции на наших базовых рынках, но и выйдем на новые - с новой продукцией. Украинский оборонно-промышленный комплекс даёт нам такую ​​возможность. Поэтому планируем новые внешнеэкономические контракты и ждем существенного роста объемов поставок на внешние рынки, а следовательно - увеличения отчислений в государственный бюджет», - прокомментировал первые результаты участия Украины в IDEX-2021 Ноздря.

Как сообщалось, 21 февраля в Абу-Даби (ОАЭ) стартовала Международная выставка вооружений ABU DHABI International Defence Exhibition and Conference (IDEX-2021), которая продлится до 25 февраля.

IDEX-2021 - одна из крупнейших военных международных выставок, которая проводится под патронатом президента Объединенных Арабских Эмиратов. В павильонах Национального выставочного центра в Абу-Даби свои экспозиции представляют свыше 900 ведущих оборонных компаний из 59 стран мира. Украину представляют девять предприятий ОПК, семь из которых входят в государственный концерн «Укроборонпром», в числе которых ГК «Укрспецэкспорт». В то же время государственная компания «Укрспецэкспорт» является организатором объединенной экспозиции концерна «Укроборонпром». Украинскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.