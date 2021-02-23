«Укрспецэкспорт» заключил контракт с Пакистаном на ремонт парка танков Т-80УД

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Укрспецэкспорт» заключил контракт с Пакистаном на ремонт парка танков Т-80УД

 

Украина заключила первый контракт в рамках Международной выставки вооружений IDEX-2021: речь идет о соглашении ГК «Укрспецэкспорт» с Пакистаном на ремонт парка танков Т-80УД на общую сумму 85,6 млн долл.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу государственной компании «Укрспецэкспорт».

«Хотя закрытие границ, которое произошло в прошлом году из-за мировой пандемии, и научило нас эффективно работать онлайн, участие Украины в одной из крупнейших оружейных выставок, которое проходит оффлайн, сложно переоценить», - отметил генеральный директор Укрспецэкспорта Вадим Ноздря, комментируя ход выставки, которая сейчас проходит в Объединенных Арабских Эмиратах.

Он также сообщил, что в рамках IDEX-2021 состоялось заключение контракта между ГК «Укрспецэкспорт» и Пакистаном на ремонт парка танков Т-80УД на общую сумму 85,6 млн долл. «Это первый контракт Укрспецэкспорта, который является одним из наиболее системных и эффективных спецэкспортеров ГК «Укроборонпром», с Пакистаном в этом году», - отметил Ноздря. Также с пакистанской стороной обсуждались вопросы расширения сотрудничества и реализации новых проектов до конца 2021 года.

Кроме того, украинская делегация уже провела ряд переговоров с делегациями ОАЭ, Иордании и Саудовской Аравии и достигла договоренностей о сотрудничестве в сферах высокоточного оружия и бронетанковой техники, беспилотных платформ, ремонта двигателей и т. п. Об этом сообщил генеральный директор концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев.

«У нас есть все основания прогнозировать, что в 2021 году мы не только сохраним свои позиции на наших базовых рынках, но и выйдем на новые - с новой продукцией. Украинский оборонно-промышленный комплекс даёт нам такую ​​возможность. Поэтому планируем новые внешнеэкономические контракты и ждем существенного роста объемов поставок на внешние рынки, а следовательно - увеличения отчислений в государственный бюджет», - прокомментировал первые результаты участия Украины в IDEX-2021 Ноздря.

Как сообщалось, 21 февраля в Абу-Даби (ОАЭ) стартовала Международная выставка вооружений ABU DHABI International Defence Exhibition and Conference (IDEX-2021), которая продлится до 25 февраля.

IDEX-2021 - одна из крупнейших военных международных выставок, которая проводится под патронатом президента Объединенных Арабских Эмиратов. В павильонах Национального выставочного центра в Абу-Даби свои экспозиции представляют свыше 900 ведущих оборонных компаний из 59 стран мира. Украину представляют девять предприятий ОПК, семь из которых входят в государственный концерн «Укроборонпром», в числе которых ГК «Укрспецэкспорт». В то же время государственная компания «Укрспецэкспорт» является организатором объединенной экспозиции концерна «Укроборонпром». Украинскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
 

ПО РУБРИКАМ

18:45 Минфин 23 февраля продолжил снижать ставки по облигациям внутреннего займа

16:59 Депозитные ставки для физлиц 23.02.21

16:01 Курс доллара растет 23 февраля перед выступлением главы ФРС США

15:58 Прибыль украинских банков в январе превысила 4 миллиарда – НБУ

15:47 Зеленский назначил главой Нацкомиссии по ценным бумагам советника Ермака

12:25 Азиатские биржи 23 февраля закрылись в основном снижением вслед за США

12:21 Справочный курс гривны 23 февраля повышен на 6,36 коп до 27,887 грн/$1

11:16 Экс-главе правления ПриватБанка Дубилету сообщено о подозрении в растрате 136 млн грн – генпрокурор

10:50 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 23.02.21

10:45 Остаток средств на корсчетах банков 23.02.21

10:39 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 23.02.2021

10:37 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 23.02.2021

09:18 В Barclays сравнили хайп вокруг биткоина с сектантством

07:49 Фондовые индексы США 22 февраля закрылись разнонаправленно

22.02 Банкиры 22 февраля немного подняли курс доллара на межбанке

• дальше…

18:45 Минфин 23 февраля продолжил снижать ставки по облигациям внутреннего займа

18:15 Витренко навсегда. Как Зеленский будет управлять Кабмином без Рады

15:56 Оборот розничной торговли Украины в январе-2021 возрос на 3,5% - Госстат

15:53 «Приват» 23 февраля поднял цены на топливо

15:51 Автогаз на станциях SOCAR 23 февраля подорожал до 16,50 грн/л

15:33 «Не Hyperloop»: в Мининфраструктуры рассказали, когда построят первую евроколею

13:38 Гарантированный покупатель оштрафовал производителей «зеленой» энергетики за небалансы

13:34 «Трубу Медведчука» передали Нафтогазу на временное хранение без права пользования

13:29 Частные инвесторы и фонды готовы покупать облигации Укравтодора - гендиректор Dragon Capital

13:21 Рада отменила ограничение полномочий и.о. министра по требованию Зеленского

• дальше…

20:35 Штурм в Тбилиси: как арест оппозиционного лидера уничтожает перспективы Грузии в НАТО

16:57 Австралийские пользователи Facebook снова смогут читать и делиться новостями в этой соцсети

11:22 Евросоюз скорректировал черный список офшоров

08:51 Новые санкции ЕС за Навального: что нужно о них знать

08:41 США применили новые санкции против трубоукладчика «Северного потока - 2»

08:28 Парламент Грузии утвердил правительство Ираклия Гарибашвили

08:21 Иран грозит пренебречь договоренностями при обогащении урана

22.02 Санкции ЕС против России за Навального будут готовы в течение недели - Боррель

22.02 Главы МИД стран ЕС достигли договоренности о санкциях против РФ за арест Навального

22.02 В Турции стремительно растут цены. Что делает Эрдоган?

22.02 Правящая династия Дубая: принцесса Латифа дома под присмотром семьи

22.02 Иран отверг встречу по ядерной сделке без отмены санкций США

22.02 США к 2035 году могут построить первую станцию на термоядерной энергии

22.02 Госдеп США указал возможные объекты санкций по «Северному потоку - 2»

19.02 Высший суд Британии признал водителей Uber наемными работниками, а не самозанятыми

• дальше…

17:18 Буча, Вышгород, Боярка и Бровары: как будет работать City Express в Киеве

15:33 «Не Hyperloop»: в Мининфраструктуры рассказали, когда построят первую евроколею

22.02 Глава Ассоциации рыболовов Украины: перенасыщенные химией весенние ручьи убивают водоемы

17.02 На дороги в 2021 году правительство предусмотрело 23,3 млрд грн: какие области-фавориты

17.02 Водительские права можно будет продлить через портал «Дія»

17.02 Кабмин Украины продлил карантин до 30 апреля

17.02 Вакцину для профилактики COVID-19 от Pfizer подали на регистрацию в Украине – ГЭЦ

15.02 Институт глазных болезней им. Филатова впервые в мире провел уникальную операцию

15.02 На Оболонском острове в Киеве построят развлекательный парк

15.02 Украинцы смогут записаться на бесплатную вакцинацию от COVID-19 после 1 марта - Ляшко

15.02 В Украине уже сформировано 347 мобильных бригад по вакцинации – Ляшко

12.02 Украина и Евросоюз договорились об обмене информацией для борьбы с мошенничеством

12.02 65% украинцев готовы вакцинироваться от Covid-19 - опрос

12.02 «Фармак» заявляет о информатаке со стороны застройщиков с целью манипулирования общественным мнением

11.02 Националную полицию переведут на новую модель

• дальше…

18:15 Витренко навсегда. Как Зеленский будет управлять Кабмином без Рады

17:50 Как и за что Сергею Стерненко дали 7 лет и 3 месяца тюрьмы

17:34 «Спортмастер» не рассосется: Как бизнес превращает санкции Зеленского в цирк

15:47 Зеленский назначил главой Нацкомиссии по ценным бумагам советника Ермака

13:21 Рада отменила ограничение полномочий и.о. министра по требованию Зеленского

12:50 Украина подает в суд на РФ из-за покушения на Навального и политических убийств

12:32 Активист Стерненко признан виновным в похищении человека и приговорен к 7 годам лишения свободы – решение суда

22.02 Посол Великобритании в Украине: Вы делаете не все и говорите: «А теперь мы хотим ПДЧ в НАТО!»

22.02 Зачем Зеленский встретился с Кацубой в ОАЭ

22.02 Недовведенные санкции: Почему Зеленского рано называть украинским националистом

22.02 Глава Пентагона подтвердил приверженность США наращиванию военного потенциала Украины для защиты от российской агрессии

22.02 Позитив недели. В Украине создают БМП «Вавилон» с высоким уровнем защиты

22.02 Большой передел. Кто и как теперь будет торговать углем из ОРДЛО

22.02 Яценюк рассказал, как в 2016 году сорвали заседание Кабмина по «трубе Медведчука»

19.02 СНБО решил национализировать «ПрикарпатЗападтранс»

• дальше…

16:57 Австралийские пользователи Facebook снова смогут читать и делиться новостями в этой соцсети

16:41 Twiiter тестирует функцию, которая распознаёт гневные посты и предлагает пользователям их отредактировать

13:00 Китайский автопроизводитель Geely начнет выпуск коммерческих спутников в 2021г

12:39 Microsoft начнёт задерживать письма пользователей фирменной электронной почты

11:20 Netflix начнёт автоматически загружать рекомендованные шоу на устройства пользователей

10:29 Spotify запустит потоковое воспроизведение музыки в lossless-формате

09:33 Появился новый способ изготовления идеальных перовскитных солнечных батарей

09:00 Илон Маск пообещал в два раза ускорить спутниковый интернет Starlink уже в этом году

22.02 SpaceX получила разрешение на предоставление Интернета через Starlink во Франции

22.02 Porsche не будет строить завод в Китае. Принципиально

22.02 Audi планирует уменьшать запас хода будущих электромобилей

22.02 OPPO решила встроить дисплей в состав многомодульной камеры

19.02 Nissan рассекретил новый Qashqai

19.02 Трафик австралийских СМИ упал на 13–30 % после запрета делиться их новостями в Facebook

19.02 Высший суд Британии признал водителей Uber наемными работниками, а не самозанятыми

• дальше…

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно