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Санкции в отношении сети «Спортмастер» введены на основании информации о работе в Крыму - СБУ
22:06 22.02.2021 |
Санкции в отношении компании Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сингапур), которой напрямую принадлежит ООО "Спортмастер-Украина", введены на основании информации о работе сети во временно оккупированном Крыму, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре Службы безопасности Украины.
"Санкции в отношении сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd (основатель соответствующей сети "Спортмастер") введены на основании информации о работе сети в Крыму. Внедрению санкций предшествовало письмо СБУ на адрес МИД Украины, направленное еще летом прошлого года, о противоправности такой деятельности на временно оккупированных территориях", - сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что Министерство иностранных дел Украины "неоднократно обращалось с соответствующими нотами в госорганы Сингапура, которые остались без рассмотрения и надлежащего реагирования".
Как сообщалось, компания Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сингапур), которой напрямую принадлежит ООО "Спортмастер-Украина" - крупнейшая, по данным на ее сайте, розничная сеть торговли спорттоварами в Украине, включена в санкционный список решением СНБО и указом президента Украины от 19 февраля 2021 года.
Согласно ему, на три года в отношении сингапурской Sportmaster Operations вводится полный запрет торговых операций, транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, а также запрет ввоза ее продукции непосредственно компанией или с привлечением представителей иностранных государств и применяются санкции по предотвращению вывода капиталов за пределы Украины.
В госреестре бенефициарами "Спортмастер-Украина" с долями 30,79% указаны братья Николай и Владимир Фартушняк, еще такую же долю контролирует их партнер Александр Михальский. У всех у них в госреестре указано гражданство Мальты и адрес проживания в Швейцарии.
В целом сеть "Спортмастер" представлена почти 500 магазинами в России, Украине, Беларуси, Казахстане и пыталась выйти на рынок Китая, а во второй половине 2019 года объявила о покупке крупных торговых сетей спорттоваров в Польше и Дании. Компания, по ее данным, входит в Топ-10 мировых спортивных ритейлеров и является крупнейшей в Восточной Европе.
Выручка "Спортмастер-Украина" в 2019 году выросла на 13% - до 2,32 млрд грн, а чистая прибыль - на 5,7%, до 0,37 млрд грн. Данные за 2020 год пока отсутствуют. На сайте компании в качестве банка указан Альфа Банк (Киев).
Включение Sportmaster Operation Pte.Ltd в санкционный список является неаргументированным и безосновательным, "Спортмастер Украина" продолжает работу исключительно в правовом поле, сообщила CEO "Спортмастер Украина" Людмила Кныш.
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