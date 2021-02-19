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Константин Кушнер
TIU Canada оспорит решение суда об отключении СЭС в Никополе
16:01 19.02.2021 |
ООО "Экотехник Никополь" (TIU Canada) оспорит решение Хозяйственного суда Киева, который отклонил требования компании к АО "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ), отключивший ее СЭС 10,5 МВт от электросети в марте 2020 года.
"TIU Canada объявила о намерении подать апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции по делу против НЗФ о нелегальном отключении электростанции. Такие действия обусловлены решением Киевского хозяйственного суда от 26 января, который вынес решение в пользу НЗФ, несмотря на значительное количество доказательств, которые были представлены юридической командой компании", - указано в пресс-релизе.
В TIU Canada отметили, что подобное решение суда - не единственный случай для международных инвесторов в Украине, что приводит к сокращению прямых иностранных инвестиций в страну из-за отсутствия верховенства права и распространения коррупции.
"Украинцы и иностранные инвесторы устали от олигархии и несправедливости. Евроатлантические стремления украинского народа никогда не принесут плодов, если администрация не проведет настоящую судебную реформу и полную деолигархизацию экономики и власти. На сегодняшний день усилия государства недостаточны и бесполезны против закрепленных интересов, которые регулярно ухудшают эффективность деятельности украинских институтов - судебных или бюрократических", - отметил президент TIU Canada Майкл Юркович.
Как сообщалось, солнечная станция мощностью 10,5 МВт была отключена НЗФ от электросети в марте 2020 года. В TIU Canada отмечали, что НЗФ воспользовался тем, что СЭС подключена к расположенной на его территории подстанции, а необходимость отключения объяснил проведением ремонтных работ. Отключение нанесло компании свыше EUR1,5 млн убытков, которые продолжают расти.
TIU Canada работает в Украине с 2016 года. Компания ввела в эксплуатацию СЭС 10,5 МВт в Никополе в январе 2018 года, СЭС 11 МВТ в Николаевской области - в апреле 2019 года. Кроме того, TIU Canada запустила СЭС 33 МВт в Одесской области. Инвестиции компании в солнечную энергетику, ставшей первым инвестором в Украине в рамках Канадско-Украинского соглашения о зоне свободной торговли (CUFTA), составили свыше $65 млн.
Никопольский завод ферросплавов контролируют группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе - Днепр).
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