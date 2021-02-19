Дело компаний Суркисов: ПриватБанк настаивает на отводе двух экспертов

ПриватБанк настаивает на отводе от рассмотрения дела "компаний Суркисов" двух экспертов, сомневаясь в непредвзятости их выводов.

Как передает Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе банка, имеющемся в распоряжении агентства.

ПриватБанк подает заявление об отводе от рассмотрения дела № 757/7499/17 об обжаловании постановления (об обеспечении иска компаний нерезидентов, связанных с братьями Суркисами) направленного на фактическое взыскание с государственного банка почти 10 млрд грн ($350 млн), двух экспертов по вопросам права, которые предоставили свои выводы на запрос Верховного Суда.

ПриватБанк также обратился в Научно-консультативный совет при ВС с запросом на официальную публикацию таких выводов.

Как сообщили в банке, один из выводов был подготовлен заведующим кафедрой гражданского процесса Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Гусаровым К.В., который в этом же деле предоставлял выводы по заказу истцов, а значит вообще не имел права высказывать свою позицию по запросу суда, как член Научно-консультативного совета при Верховном Суде в силу прямого законодательного запрета.

Кроме того, другой тождествененный вывод о необходимости закрытия кассационного производства был подготовлен доцентом этой же кафедры Сибилевым Д.М., который находится в прямой трудовой зависимости от своего руководителя Гусарова К.В. и является вместе с ним помощником-консультантом народного депутата Украины Лукашева О.А., что, по мнению банка, может свидетельствовать о наличии признаков предвзятости при подготовке заключения.

Как сообщал Укринформ, ПриватБанк обратился в Верховный Суд Украины с заявлением об отводе от рассмотрения этого дела судьи Погребного по инициативе которого к материалам дела были добавлены выводы Научно-консультативного совета при ВС, которые сводятся к необходимости закрытия кассационного производства и оставления в силе решения Печерского районного суда г.Киева без предоставления оценки по его законности.