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АМКУ разрешил Сільпо приобрести сеть Фуршет
17:26 18.02.2021 |
Антимонопольный комитет предоставил разрешение ООО «СИЛЬПО-ФУД» (группа "Фоззи") на приобретение контроля над активами сети супермаркетов "Фуршет".
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Комитет при рассмотрении заявления на концентрацию установил, что совокупные доли участников концентрации на региональных рынках в соответствующих территориальных границах по результатам 2019 года и 9 месяцев 2020 года не достигают 30%, а следовательно, и предельных показателей, установленных Законом Украины «О защите экономической конкуренции».
Также в АМКУ отметили, что товарные рынки в соответствующих территориальных границах являются достаточно высококонкурентным, а участники концентрации испытывают конкуренцию со стороны других участников.
При рассмотрении дела АМКУ проанализировал деятельность участников концентрации в пределах городов, где деятельность двух компаний пересекается. Речь идет о Виннице, Ивано-Франковске, Калуше, Каменском, Каменец-Подольский, Коростышев, Малине, Нетешине, Никополе, Обухове, Полтаве, Прилуках, Смеле, Трускавце, Умани, Хмельницком, Черкассх, Ирпене, Киеве, Кривом Роге и Кропивницком. При этом обе группы отказались от приобретения контроля над активами в населенных пунктах, где доли были значительными, а концентрация могла бы привести к ограничению конкуренции.
"Учитывая приведенное, АМКУ принял решение, что заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины и предоставил соответствующее разрешение", - отмечают в комитете.
Как сообщал Укринформ, в октябре 2020 года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение сети супермаркетов NOVUS на приобретение 100% доли в уставном капитале ПИИ «Билла-Украина» в компании REWE INTERNATIONAL AG (Группа REWE).
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