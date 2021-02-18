АМКУ разрешил Сільпо приобрести сеть Фуршет

Антимонопольный комитет предоставил разрешение ООО «СИЛЬПО-ФУД» (группа "Фоззи") на приобретение контроля над активами сети супермаркетов "Фуршет".

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Комитет при рассмотрении заявления на концентрацию установил, что совокупные доли участников концентрации на региональных рынках в соответствующих территориальных границах по результатам 2019 года и 9 месяцев 2020 года не достигают 30%, а следовательно, и предельных показателей, установленных Законом Украины «О защите экономической конкуренции».

Также в АМКУ отметили, что товарные рынки в соответствующих территориальных границах являются достаточно высококонкурентным, а участники концентрации испытывают конкуренцию со стороны других участников.

При рассмотрении дела АМКУ проанализировал деятельность участников концентрации в пределах городов, где деятельность двух компаний пересекается. Речь идет о Виннице, Ивано-Франковске, Калуше, Каменском, Каменец-Подольский, Коростышев, Малине, Нетешине, Никополе, Обухове, Полтаве, Прилуках, Смеле, Трускавце, Умани, Хмельницком, Черкассх, Ирпене, Киеве, Кривом Роге и Кропивницком. При этом обе группы отказались от приобретения контроля над активами в населенных пунктах, где доли были значительными, а концентрация могла бы привести к ограничению конкуренции.

"Учитывая приведенное, АМКУ принял решение, что заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины и предоставил соответствующее разрешение", - отмечают в комитете.

Как сообщал Укринформ, в октябре 2020 года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение сети супермаркетов NOVUS на приобретение 100% доли в уставном капитале ПИИ «Билла-Украина» в компании REWE INTERNATIONAL AG (Группа REWE).