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«Нафтогаз» планирует занять не менее 30% розничного рынка газа
15:52 18.02.2021 |
НАК "Нафтогаз Украины" планирует поставлять газ не менее чем для 30% украинских бытовых потребителей. Об этом заявил глава правления НАК Андрей Коболев во время презентации бизнес-стратегии Группы "Нафтогаз"-2025.
"Мы хотим получить клиентскую базу не менее чем 30% всех бытовых потребителей в Украине", - сказал он.
Коболев также заявил, что "Нафтогаз" планирует увеличить добычу газа. "Но мы хотим его увеличить экономически целесообразным способом, используя те возможности, которые мы получили в прошлом году".
Кроме того, "Нафтогаз" хочет вернуть себе статус крупнейшего трейдера на рынке Украины. Как отметил Коболев, НАК "будет выполнять роль банка, либо страхование всего рынка, сглаживая ценовые пики".
Напомним, в начале января 2021 года доля "Нафтогаза" в поставках газа населению составляла 2,5%.
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