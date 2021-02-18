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Нафтогаз планирует выйти на розничный рынок электроэнергии
13:45 18.02.2021 |
НАК «Нафтогаз Украины» заявляет о намерении выйти на розничный рынок электрической энергии в 2022 году.
Как передает корреспондент Укринформа, об этом говорится в Стратегии развития компании до 2025 года, которая была представлена в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Платежка".
Согласно стратегии, в 2022 году в портфеле продуктов Нафтогаза должна появиться электроэнергия для потребителя. По принципу розничного рынка природного газа, на котором компания осуществляет активное продвижение сегодня, НАК планирует определиться с пониманием профиля клиента розничного рынка электроэнергии.
"Нас ожидает реформа в сегменте рынка электроэнергии. Она нам нужна, потому что мы хотим продавать не только газ, но и электроэнергию бытовым потребителям", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
Планируется разработать такую стратегию ценообразования, чтобы клиенту стало выгодно сменить поставщика этой услуги и выбрать Нафтогаз в качестве партнера в предоставлении услуг по энергоснабжению. В 2023 году компания обещает предложить лучшее на рынке конкурентное предложение.
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