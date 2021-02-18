«Приватбанк» требует отвода судьи по иску офшоров Суркисов на $350 миллионов

Государственный ПриватБанк (Киев) обратился в Верховный суд с заявлением об отводе председательствующего судьи Верховного суда Сергея Погребного от рассмотрения дела об обжаловании решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать размещенные до национализации на счетах его кипрского филиала депозиты компаний братьев Суркисов, которые оценивают обязательства по ним в $347,4 млн.

Как сообщила пресс-служба банка в четверг, по инициативе судьи к материалам дела были добавлены выводы научно-консультативного совета Верховного суда, которые сводятся к необходимости закрытия Верховным судом производства и оставления в силе решения Печерского райсуда Киева без предоставления оценки ее законности.

ПриватБанк полагает, что судья Погребной не имел полномочий обращаться за предоставлением заключений по применению норм права к научно-консультативному совету, так как предписанием процессуального законодательства право на обращение к ученым предоставляется исключительно после передачи дела кассационным судом на рассмотрение объединенной Палаты и Большой Палаты Верховного суда.

Подчеркивается, что дело на рассмотрение таких палат не передавалось, а ранее заявленное ПриватБанком ходатайство о передаче дела на рассмотрение Большой Палаты Верховного суда еще не решено.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 9 февраля 2017 года своим решением по иску компаний Суркисов обязал ПриватБанк исполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка с соответствующими компаниями. Попытка Кабмина обжаловать этот вердикт в апелляционном суде не увенчалась успехом. В свою очередь, ПриватБанк подал кассационную жалобу.

Пока же 15 апреля 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Пидпалого решения 2017 года в виде обязательства ПриватБанка компенсировать компаниям Суркисов $250 млн.

На основании решения судьи Пидпалого сразу шесть британских компаний-взыскателей 28 апреля 2020 года по отдельности обратились в ГИС с заявлением о его принудительном исполнении, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев, общий размер требований компаний составляет $347,4 млн.