«Приватбанк» требует отвода судьи по иску офшоров Суркисов на $350 миллионов

Как сообщила пресс-служба банка в четверг, по инициативе судьи к материалам дела были добавлены выводы научно-консультативного совета Верховного суда, которые сводятся к необходимости закрытия Верховным судом производства и оставления в силе решения Печерского райсуда Киева без предоставления оценки ее законности.
ПриватБанк полагает, что судья Погребной не имел полномочий обращаться за предоставлением заключений по применению норм права к научно-консультативному совету, так как предписанием процессуального законодательства право на обращение к ученым предоставляется исключительно после передачи дела кассационным судом на рассмотрение объединенной Палаты и Большой Палаты Верховного суда.
Подчеркивается, что дело на рассмотрение таких палат не передавалось, а ранее заявленное ПриватБанком ходатайство о передаче дела на рассмотрение Большой Палаты Верховного суда еще не решено.
Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 9 февраля 2017 года своим решением по иску компаний Суркисов обязал ПриватБанк исполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка с соответствующими компаниями. Попытка Кабмина обжаловать этот вердикт в апелляционном суде не увенчалась успехом. В свою очередь, ПриватБанк подал кассационную жалобу.
Пока же 15 апреля 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Пидпалого решения 2017 года в виде обязательства ПриватБанка компенсировать компаниям Суркисов $250 млн.
На основании решения судьи Пидпалого сразу шесть британских компаний-взыскателей 28 апреля 2020 года по отдельности обратились в ГИС с заявлением о его принудительном исполнении, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.
Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев, общий размер требований компаний составляет $347,4 млн.