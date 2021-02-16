Финансовые новости
- |
- 16.02.21
- |
- 17:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Коболев объявил о начале переговоров о разделе «Укрнафты» с Коломойским
12:32 16.02.2021 |
Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил о начавшихся переговорах с миноритарными акционерами ПАО "Укрнафты" по разделению активов компании.
"Обратная связь есть. Мы создали рабочую группу и начали переговоры с миноритарными акционерами о последующих шагах по будущему "Укрнафты". Мы, как мажоритарный акционер, будем предлагать и уже предложили разделение", - сказал он в эксклюзивном комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
Как сообщалось, в конце января 2021 года "Нафтогаз", как мажоритарный акционер "Укрнафты", направил письмо миноритариям компании о желании провести собрание акционеров.
В начале февраля "Нафтогаз" направил наблюдательному совету нефтяной компании уведомление о необходимости начать изучение и рассмотрение вопроса разделения ее активов по бизнес-направлениям с миноритарными акционерами.
"Нафтогаз" просит на ближайшем заседании наблюдательного совета рассмотреть этот вопрос с дальнейшим утверждением календарного плана и мероприятий по его реализации. Должен быть утвержден состав рабочей группы, проведен отбор компании из "большой четверки" для оценки активов, утвержден юридический советник для сопровождения процесса.
Заседание наблюдательного совета по рассмотрению предложения "Нафтогаза" о разделе активов должно состояться 25 февраля в режиме видеоконференции, на него будут приглашены глава правления "Укрнафты" Олег Гез и директор департамента юридического сопровождения Вячеслав Карташов.
Верховная Рада в ноябре 2020 года приняла закон о взаиморасчетах между "Нафтогазом", "Укрнафтой" и бюджетом на сумму свыше 40 млрд грн, которые были проведены в декабре. По мнению экспертов, знакомых со спором, это должно улучшить позиции Украины в арбитражном споре с миноритариями "Укрнафты".
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью агентству "Интерфакс-Украина" отмечал, что после осуществления взаиморасчетов группа намерена провести с миноритарными акционерами "Укрнафты" переговоры по разделению активов компании. По его словам, без разделения активов "Укрнафты" группа не сможет выйти на IPO, как это предполагает утвержденная в октябре 2020 года политика собственности "Нафтогаза".
По данным "Укрнафты", кроме "Нафтогаза" с 50%+1 акция крупными акционерами компании на конец 2020 года выступали Bridgemont Ventures Limited и Littop Enterprises Limited – по 13,604991%, а также Bordo Management Limited. Остальным акционерам принадлежало 9,899106%, и никто из них не владел более 5%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Коррупционные схемы на таможне у нас стоят колом, мы ничего не можем предпринять - интервью с Даниилом Гетманцевым
|Сытнику указывают на дверь: Кто такой новый возможный директор НАБУ Гизо Углава
|Курс доллара пытались взвинтить на новостях по МВФ, но все закончилось обвалом
|Вадим Денисенко: Цель визита Зеленского в ОАЭ — не праздник 14 февраля, а фото с эмиром
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Метинвест» сконцентрировал 100% акций Северного ГОКа
|Витренко поддерживает объединение «Центрэнерго» с шахтами и его приватизацию
|Коболев объявил о начале переговоров о разделе «Укрнафты» с Коломойским
|«Нова Пошта» упростила правила упаковки для отправлений
|Витренко просит Шмыгаля уволить Коболева и Наблюдательный совет «Нафтогаза»
|Россия ввела санкции в отношении Центрэнерго и Укроборонпрома
|«Нафтогаз» планирует в 2024г ввести в эксплуатацию крупнейший в стране LPG-завод
Это интересно
|На Херсонщине правоохранители разоблачили двух мужчин, которые занимались мошенничеством, находясь под домашним арестом
|Google, Microsoft и Qualcomm выступили против покупки Arm компанией Nvidia
|Фургон Tesla сможет заряжаться от раскладной крыши с солнечными батареями
|Tesla построит еще один завод, на этот раз – в Индии
|Vivo запатентовала складной камерофон с перископической камерой и экраном на задней панели
|Хакеры продают доступ к корпоративным сетям всего за $1,5 тыс.
|Американские власти готовы принять срочные меры в борьбе с дефицитом чипов