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«Нова Пошта» упростила правила упаковки для отправлений
10:55 16.02.2021 |
Группа компаний "Нова Пошта" ввела новые правила упаковки, касающиеся большинства категорий отправлений и расширяющие альтернативы для надежной упаковки посылок и грузов, отмечается в сообщении компании.
"Опираясь именно на клиентский опыт и наши внутренние процессы работы, мы ввели новые правила упаковки. Их внедрение поможет клиенту надежно упаковывать, а нам - сохранить высокое качество и скорость доставки отправлений, и этому способствует сортировка посылок автоматическим способом", - цитирует пресс-служба компании СЕО "Нова Пошта" Александра Бульбу.
Согласно введенным обновлениям, "Нова Пошта" теперь предоставляет альтернативные варианты упаковки для большинства типов отправлений - главное, чтобы у них была плоская основа.
По новому стандарту в большинстве популярных категорий отправлений изменились правила упаковки:
- документы толще 2 см разрешили отправлять в конвертах (раньше нужно было использовать коробку);
- одежда и текстиль до 2 кг и до 40 см транспортируется в полиэтиленовом пакете, а более 2 кг и 40 см - в гофрокартонной коробке или в пакете для отправлений с обязательным плоским основанием (раньше вся одежда и текстиль с оценочной стоимостью более 2 тыс. грн должна была отправляться только в гофрокартонной коробке);
- обувь в фирменной коробке разрешили отправлять в пакете для отправлений или в стрейч-пленке;
- телевизоры, мониторы и радиаторы (плоские объемные отправления в товарной упаковке) стоимостью до 10 тыс. грн разрешили отправлять в товарной упаковке. При стоимости больше 10 тыс. грн товар дополнительно упаковывается в пятислойный гофрокартон (раньше все - в доп. коробках, паллетах или флэт-боксах);
- гаджеты, канцелярия, книги (мелкие нехрупкие отправления в упаковке) разрешили отправлять замотанными в воздушно-пупырчатую пленку и уложенными в пакет, или в конверте с воздушно-пупырчатой пленкой;
- кондиционеры, духовые шкафы, детские коляски (объемные упакованные грузы) разрешили отправлять в заводской гофрокартонной коробке, если она выдерживает нагрузку внутри без деформаций (ранее все подобные грузы весом до 30 кг и стороной более 70 см дополнительно упаковывались в паллетные борта).
Как сообщалось, "Нова Пошта" хочет открыть 40 бизнес-отделений в 2021г и ищет для них соинвесторов.
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