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Витренко просит Шмыгаля уволить Коболева и Наблюдательный совет «Нафтогаза»
09:52 16.02.2021 |
Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко обратился к премьер-министру Дениса Шмыгалю с предложением уволить председателя правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева и разорвать контракт со всеми членами Наблюдательного совета компании.
Об этом говорится в письме Витренко от 12 февраля, которое есть в распоряжении УП.
И.о. министра приводит ряд причин, которые, по его мнению, являются основаниями для увольнения Коболева и Наблюдательного совета. В частности, вроде бы "Нафтогаз" не выполнил показатель добычи газа в 2020 году, который был утвержден Концепцией развития газодобывающей отрасли Украины и предусматривал наращивания до конца 2020 года добычи отечественного природного газа в 27,6 млрд м3.
Однако в июне 2019 года Наблюдательный совет компании утвердил бизнес-план Дивизиона "Интегрированный газовый бизнес" на 2019-2023 годы, которым установил прогноз добычи природного газа для "Укргаздобыча" в объеме 15,0 млрд м3 в 2019 году и 14,9 млрд м3 в 2020 году.
Именно это, утверждает Витренко, и противоречит ожидаемым результатом деятельности компании в 2017-2020 годах в соответствии с Концепцией.
И.о. министра также пишет, что компания планирует сокращать показатели добычи газа следующие 5 лет. Вроде бы прогнозируемые объемы добычи природного газа в 2025 году составят от 9,9 млрд м3 до 12,5 млрд м3 по разным сценариям.
Кроме того, речь идет о нарушениях, которые Госаудитслужба обнаружила в деятельности "Нафтогаза" в 2018-2019 годах. Последние привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 75,5 млрд грн.
Также Офис налогоплательщиков обнаружил нарушения в "Укртрансгаз", которые привели к занижению уплаченных АО "НАК" Нафтогаз Украины" дивидендов на сумму 35,2 млрд гривен.
"Учитывая приведенные выше факты, а также принимая во внимание информацию, приведенную в приложениях к этому письму, Минэнерго предлагает безотлагательно рассмотреть вопрос смены руководства АО "НАК" Нафтогаз Украины", прекращение контрактов с членами Наблюдательного совета и проведения конкурсов на замещение соответствующих должностей ", - говорится в письме.
В то же время, предлагается провести аудит эффективности компании и всех предприятий Группы учитывая значительное количество нарушений и необходимость всестороннего исследования.
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