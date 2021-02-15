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НАБУ начало расследовать возможную растрату средств и мошенничество чиновниками «Нафтогаза»
09:09 15.02.2021 |
Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможной растраты средств и мошенничества должностными лицами НАК "Нафтогаз" и АО "Укртрансгаз".
Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.
Дело открыто на основании решения Высшего антикоррупционного суда.
Расследование начато 2 февраля.
15 января по электронной почте в НАБУ поступило заявление о совершении должностными лицами НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укртрансгаз" уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 190 (мошенничество), ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) , ст. 206-2 (незаконное завладение имуществом предприятия), ст. 209 (легализация, отмывание средств. полученных преступным путем), ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса.
В рамках проверки обстоятельств, изложенных в заявлениях гражданина, сотрудниками НАБУ были исследованы судебные решения в хозяйственных делах, касающихся выполнения соглашения от 21.09.1999 о передаче природного газа в количестве 305 000 000 м3, заключенное между АО "Укртрансгаз" и АО "Укрэнергосбыт" .
27 января Высший антикоррупционный суд удовлетворил жалобу и обязал НАБУ начать расследование указанных фактов.
Как сообщали Українські Новини, НАБУ обязали расследовать возможную растрату средств и финансирование терроризма чиновниками "Нафтогаза".
НАБУ собирает доказательства по делу о завладении нефтью "Укрнафты" на 7,5 млрд гривен. Также НАБУ начало расследование в отношении передачи "Нафтогазом" 305 млн кубометров газа фиктивной фирме.
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