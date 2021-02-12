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Комиссия по азартным играм выдала еще две лицензии на интернет-казино
11:30 12.02.2021 |
Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала две лицензии на проведение азартных игр компаниям Париматч и Геймдев. Соответствующие документы опубликованы на сайте комиссии.
Лицензия обеим компаниям выдана на проведение "азартных игр казино в сети интернет", говорится в документах, датированных 10 февраля.
Париматч - это международный букмекерский холдинг основанный в Украине, главный офис которого находится на Кипре в городе Лимасол.
Геймдев - разработчик программного обеспечения, специализирующаяся, в том числе, на создании компьютерных игр и игровых приложений. Имеет офис в Киеве.
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