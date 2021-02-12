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«Фармак» заявляет о информатаке со стороны застройщиков с целью манипулирования общественным мнением
11:01 12.02.2021 |
Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) заявляет о информационной атаке на компанию со стороны застройщиков с целью манипулирования общественным мнением.
Об этом говорится в сообщении компании.
"Сейчас идет прицельная информационная атака на киевский завод "Фармак". Наиболее вероятная цель заказчиков волны публикаций - манипулирование общественным мнением и депутатами Киевсовета для расчистки площадки на Подоле под очередное строительство. Если цель мы еще можем понять (ведь, наверное, так заказчики понимают себе принцип "Бизнес есть бизнес"), то позиция СМИ для нас представляется, как минимум, странной", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что "Фармак" всегда прямо коммуницировал свою позицию и был открыт к диалогу.
"В то же время, ни одно издание, что публиковало материалы по нашему заводу на Подоле, не обратилось к компании за комментариями. Таким образом, нас лишили возможности показать другой ракурс ситуации. Во-вторых, по сути публикаций. "Фармак" неоднократно информировал общественность относительно выноса производства активных фармацевтических ингредиентов, имеющих наибольшее влияние на экологию, за пределы Киева", - говорится в сообщении.
Более того, согласно сообщению, "Фармак" поддерживает постепенный пересмотр государственных санитарных правил планирования и застройки населенных пунктов в части сокращения санитарной зоны предприятий, осуществляющих производство лекарственных средств.
"Ведь эти государственные санитарные правила 1996 года устарели и не соответствуют нормам и правилам, которые действуют в ЕС. Сейчас производители лекарственных средств используют современное оборудование, которое значительно безопаснее, новейшие системы очистки воздуха и воды и тому подобное. При этом процесс пересмотра государственных санитарных правил должно быть взвешенным и постепенным. С постоянным экспертным контролем за уровнем воздействия работы предприятия на экологическую ситуацию и здоровье населения", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что при условии корректного составления Генерального плана города, различные форматы строений могут гармонично сосуществовать, как это видно из многочисленных примеров в ЕС.
"И еще, по нашему глубокому убеждению, желание построить больше рентабельных жилых домов не должно превалировать над здравым смыслом. Ни система здравоохранения, ни экономика страны и, в частности, Киева, не может сегодня позволить себе избавиться от производителя лекарственных средств европейского уровня, добросовестного налогоплательщика, одного из лучших работодателей и экспортера продукции с высокой добавленной стоимостью, в угоду интересам отдельных бизнес групп", - отмечается в сообщении.
Как сообщали Українськi Новини, 2019 год "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.
Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.
На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.
14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.
С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.
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