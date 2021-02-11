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Абромавичус отказался от участия в набсовете Ощадбанка в связи с конфликтом интересов
21:46 10.02.2021 |
Кабинет министров Украины 9 февраля отозвал представителя государства в наблюдательном совете (НС) Ощадбанка (Киев) экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса, который так и не вступил в должность в связи с конфликтом интересов.
"Мое заявление об уходе из набсовета Ощадбанка связано с появлением конфликта интересов. Я, как частный инвестор, сделал инвестиции в ряд компаний из сектора финансовых технологий, которые планируют конкурировать с традиционными банками. Это делает мое участие в набсовете государственного банка невозможным", - пояснил он агентству "Интерфакс-Украина" в среду.
Как сообщалось, Кабмин 4 ноября принял решение ввести Абромавичуса в наблюдательный совет Ощадбанка по квоте президента вместо Юрия Храмова.
Абромавичус в 2014-2016 годах возглавлял Министерство экономического развития Украины, в июле 2019 года занимал должность главы наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром", в состав которого был введен за месяц до того также указом Зеленского, а с 30 августа 2019 года по начало октября 2020 года работал генеральным директором "Укроборонпрома".
Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал 2-е место (271,68 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.
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