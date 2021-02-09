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Крупнейший производитель сахара в Украине продал два завода на Харьковщине
13:56 09.02.2021 |
Агрохолдинг "Астарта" завершил продажу двух сахарных заводов в Харьковской области - Савинского и Новоивановского.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Учитывая, что в Харьковской области не хватает сырья и производителей сахарной свеклы, продажа неключевых активов в этой области поможет компании высвободить внутренние ресурсы в пользу основных сахарных заводов, расположенных в Полтавской, Винницкой и Хмельницкой областях", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, в ноябре 2011 года Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил АО "ЗНВКИФ "Суверен" бизнесменов Софии Пластун и Ігоря Шевченко приобрести Савинский сахарный завод в Харьковской области у агропромхолдинга "Астарта".
Ранее совладелец "Астарты" Виктор Иванчик заявлял о планах компании продать сахарные активы в Харьковской области - Савинский и Новоивановский заводы.
"Астарта" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят шесть сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 25 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").
"Астарта" в 2019 году получила 1,69 млн евро чистой прибыли против 18,26 млн евро чистого убытка в 2018 году. Ее выручка выросла на 20,4% - до 448,01 млн евро.
Основателю и CEO агрохолдинга "Астарта" Виктору Иванчику принадлежит 39,57% его акций, канадской Fairfax Financial Holdings Ltd принадлежало 29%.
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