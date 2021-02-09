Суд арестовал акции «Мотор Сичи»

Шевченковский районный суд Киева наложил арест на простые именные акции крупнейшей компании - производителя авиационных двигателей и газотурбинных установок "Мотор Сич" (Запорожье), которые размещены на счетах в "Драгон Капитал" и "ОТП Банке".

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

29 января в суд поступило ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора в рамках расследования дела по ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению) ст. 113 (диверсия), ч. 1 ст. 15 (покушение на преступление) ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 111 (госизмена) Уголовного кодекса о наложении ареста на акции "Мотор Сичи", которые размещены на счетах в ценных бумагах депозитарного учреждения "Драгон Капитал": в количестве 207 783 штук на счетах, открытом компанией "Skyrizon Aircraft Holdings Limited", в количестве 359 727 штук на счетах, открытом компанией "Business House Helena, AG", в количестве 64 733 штук на счетах, открытом компанией "Enfields Trade & Capital Corp.", в количестве 27 086 штук на счетах, открытом компанией "Waldo Trade Ltd.", в количестве 192 665 штук на счетах, открытом компанией "Granum Corporation" и на счетах в ценных бумагах депозитарного учреждения "ОТП Банк": в количестве 207 592 штук, открытом компанией "Likatron Enterprises Limited", в количестве 104 107 штук на счетах, открытом гражданином КНР.

Ходатайство мотивировано тем, что в период с 2014 года по настоящее время неустановленные лица из числа нынешних и бывших должностных лиц и конечных бенефициарных владельцев "Мотор Сичи", действуя по предварительному сговору между собой, с целью ослабления государства путем разрушения указанного предприятия как объекта, имеющего важное народнохозяйственное и оборонное значение (единственное в Украине предприятие по производству гражданских и военных авиационных двигателей), осуществили ряд сделок купли-продажи контрольного пакета акций в пользу гражданина Китайской Народной Республики и подконтрольных ему граждан КНР, которые намерены переместить активы и производственные мощности за пределы Украины в Китай, что приведет к его ликвидации и уничтожению.

По состоянию на июль 2017 года вышеуказанные граждане КНР сконцентрировали 56,009% простых именных акций "Мотор Сичи" путем приобретения корпоративных прав иностранных компаний-акционеров Общества "Business House Helena, AG" (Панама), "Enfields Trade & Capital Corp." (Панама), "Waldo Trade Ltd." (Виргинские острова), "Granum Corporation" (Панама) и непосредственного приобретения акций подконтрольными компаниями "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Виргинские острова), "Likatron Enterprises Limited" (Кипр) и гражданином КНР Ван Синьлеем в нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде опосредованного приобретения акций предприятия, что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления АО, без получения соответствующего разрешения органов Антимонопольного комитета Украины.

29 января киевский суд удовлетворил ходатайство прокурора и наложил арест на указанные акции "Мотор-Сичи".

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский признал, что лично блокирует китайским инвесторам "Мотор Сичи" доступ к управлению предприятием, а иностранные инвесторы продолжат отстаивать свои законные права и интересы в вопросе "Мотор Сичи", несмотря на то, что Украина ввела против них санкции.