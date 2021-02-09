В СБУ прокомментировали обыски в АрселорМиттал

Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве в отношении должностных лиц ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

Так в пресс-службе СБУ корреспонденту Укринформа прокомментировали информацию об обысках на «АрселорМиттал Кривой Рог».

«Проверяется информация об умышленном занижении менеджментом общества налогового обязательства по рентной плате за пользование недрами. По предварительной версии следствия, это привело к непоступлению в госбюджет Украины средств в особо крупных размерах - 2,2 млрд грн», говорится в ответе агентству.

Для установления объективной истины, в рамках уголовного производства назначена комплексная судебная экспертиза, добавили в СБУ. Ее проведение поручено экспертам харьковского Научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Н.С. Бокариуса. Во время досудебного расследования, по ходатайству экспертов, для доступа к исследованию образцов были получены решения суда. Они предусматривают разрешение на проведение осмотров административных зданий и производственных мощностей, складских помещений общества. Для отбора образцов рудного материала и исследования технологических операций, входящих в технологический цикл, сотрудники СБ Украины при участии специалиста НАН Украины проводят необходимые осмотры. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, в некоторых украинских СМИ была распространена информация о том, что 13 октября Шевченковский районный суд г. Киев принял решение разрешить Службе безопасности Украины на проведение обыска в «АрселорМиттал Кривой Рог». Правоохранители обвиняют «АрселорМиттал Кривой Рог» в уклонении от уплаты налогов и занижении обязательных платежей за землю в 2015-2019 гг. Компания категорически отвергает эти обвинения.

Компания ArcelorMittal образована в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является одним из крупнейших производителей стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки из обычных и низколегированных марок стали, также производит агломерат, концентрат, кокс, чугун, сталь, сортовой и фасонный прокат .