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«Дарница» первой из украинских компаний стала членом всемирной организации по регуляторным вопросам RAPS
08:57 09.02.2021 |
Фармацевтическая компания «Дарница» стала участником крупнейшей мировой организации специалистов по регулированию в сфере здравоохранения и сопутствующих товаров (лекарственных средств, медицинских изделий, биопрепаратов и пищевых продуктов) The Regulatory Affairs Professionals Society (RAPS). Штаб-квартира RAPS расположена в США около Вашингтона с отделениями и филиалами по всему миру, сообщает пресс-служба компании.
По словам директора по регуляторным вопросам фармацевтической компании "Дарница" Александра Торгуна, в рамках участия в глобальной сети компания планирует сосредоточиться на совершенствовании и повышении стандартов подготовки документации, проведение клинических испытаний, обеспечения качества и допуска препаратов в рынок и мониторинга их применения.
"В условиях чрезвычайной ситуации в мировой системе здравоохранения, вызванной пандемией COVID-19, специалисты по регуляторным вопросам во всех странах столкнулись с новыми вызовами. RAPS обладает необходимыми ресурсами для их преодоления и с присоединением к глобальной сети "Дарница" получила новые возможности для совершенствования профессиональных компетенций в этой сфере. Мы получили дополнительные инструменты, чтобы расширять доступность безопасных и эффективных лекарственных средств, в частности - из-за повышения стандартов работы в регуляторной сфере ", - отметил Торгун.
Основанная в 1976 году, RAPS является некоммерческой организацией, развивает профессиональные стандарты в сфере регулирования, проводит исследования, способствует обмену знаниями и налаживанию сетевых связей, а также осуществляет сертификацию по вопросам регулирования (RAC).
Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля - кардиология, неврология и решение проблем боли. Бенефициары компании - семья Загорий.
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