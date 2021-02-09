ДТЭК вернул государству «Добропіллявугілля»

ДТЭК передал управление шахтами объединения «Добропіллявугілля» вновь созданному государственному предприятию «Добропіллявугілля-видобуток».

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте компании.

"25 января, как предусмотрено постановлением КМУ №1215, был завершен процесс возвращения шахт Добропольеуголь из аренды ДТЭК в управление государством. Соответствующие акты подписали вновь созданное государственное предприятие «Добропіллявугілля-видобуток», Фонд государственного имущества Украины и ДТЭК "Добропіллявугілля", - говорится в сообщении.

В компании утверждают, что ДТЭК закрыл все обязательства перед государством, в том числе погасил задолженность за аренду, которая сформировалась в 2020 году из-за энергетического кризиса и вынужденной остановки предприятия.

Отмечается, что персонал ДТЭК "Добропіллявугілля" в полном объеме трудоустроен в ГП «Добропіллявугілля-видобуток», что позволило госпредприятию уже с 26 января 2021 года начать добычу угля.

Как сообщалось, весной 2020 года ДТЭК остановил шахты объединения на 3,5 месяца, объясняя это невостребованностью украинского угля. В результате на предприятии сформировались долги объемом 230,7 млн грн, включая пеню.

Договоренность прекратить договор аренды шахт "Добропіллявугілля" была достигнута в результате решения Кабинета Министров о создании вертикально-интегрированной компании с участием ОАО «Центрэнерго» и государственных угледобывающих предприятий. Целостный имущественный комплекс «Добропіллявугілля» находился в аренде ДТЭК с 2010 года.