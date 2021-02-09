Финансовые новости
- |
- 09.02.21
- |
- 23:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ДТЭК вернул государству «Добропіллявугілля»
08:13 09.02.2021 |
ДТЭК передал управление шахтами объединения «Добропіллявугілля» вновь созданному государственному предприятию «Добропіллявугілля-видобуток».
Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте компании.
"25 января, как предусмотрено постановлением КМУ №1215, был завершен процесс возвращения шахт Добропольеуголь из аренды ДТЭК в управление государством. Соответствующие акты подписали вновь созданное государственное предприятие «Добропіллявугілля-видобуток», Фонд государственного имущества Украины и ДТЭК "Добропіллявугілля", - говорится в сообщении.
В компании утверждают, что ДТЭК закрыл все обязательства перед государством, в том числе погасил задолженность за аренду, которая сформировалась в 2020 году из-за энергетического кризиса и вынужденной остановки предприятия.
Отмечается, что персонал ДТЭК "Добропіллявугілля" в полном объеме трудоустроен в ГП «Добропіллявугілля-видобуток», что позволило госпредприятию уже с 26 января 2021 года начать добычу угля.
Как сообщалось, весной 2020 года ДТЭК остановил шахты объединения на 3,5 месяца, объясняя это невостребованностью украинского угля. В результате на предприятии сформировались долги объемом 230,7 млн грн, включая пеню.
Договоренность прекратить договор аренды шахт "Добропіллявугілля" была достигнута в результате решения Кабинета Министров о создании вертикально-интегрированной компании с участием ОАО «Центрэнерго» и государственных угледобывающих предприятий. Целостный имущественный комплекс «Добропіллявугілля» находился в аренде ДТЭК с 2010 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Нагнали жути. Почему гнев Пекина из-за санкций против покупателя «Мотор Сич» преувеличен
|АрМоВир от Зеленского: Поверят ли избиратели в новую идеологию «слуг»
|На межбанке 8 февраля наблюдалась тотальная валютная продажа
|Сюрприз на юбилей Независимости. Почему Зеленский готовится не к войне, а к выборам
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В СБУ прокомментировали обыски в АрселорМиттал
|Крупнейший производитель сахара в Украине продал два завода на Харьковщине
|Суд арестовал акции «Мотор Сичи»
|«Дарница» первой из украинских компаний стала членом всемирной организации по регуляторным вопросам RAPS
|«Укрбудинвестбанк» и «Авангард» вновь привлекли кредиты рефинансирования НБУ
|ДТЭК вернул государству «Добропіллявугілля»
Это интересно
|Tesla выпустит 2500 электрических грузовиков до конца года
|Intel создала монстра. Графический процессор Xe-HPC на самом деле содержит не 12, а 41 чиплет
|Концерн Daimler разделят и переименуют в Mercedes-Benz
|В лаборатории Microsoft создали криогенный контроллер кубитов, который обещает революцию в квантовых компьютерах
|Восемь мест, автомат и V6: Nissan представил новый Pathfinder
|Представлен новый Nissan Frontier с ностальгической внешностью
|В Forbes назвали 11 криптовалютных миллиардеров