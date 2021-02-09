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Фонд госимущества выставил на продажу Черкасский приборостроительный завод
21:03 08.02.2021 |
Онлайн-аукцион по приватизации 99,4554% акций акционерного общества «Черкасский приборостроительный завод» состоится 1 марта. Стартовая цена объекта - 14,45 млн грн.
Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.
"С 2004 года предприятие специализировалось на выпуске электротехнических приборов для автотракторной и автомобильной промышленности Украины. Основной вид деятельности по КВЭД - производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в мае 2018 года производственная деятельность была приостановлена. На сегодняшний день АО «Черкасский приборостроительный завод» самостоятельно не может возобновить производство из-за отсутствия средств, основным источником доходов является сдача помещений в аренду.
Предприятие находится в Черкассах, на ул. 30 лет Победы, 5/1, владеет комплексом зданий преимущественно производственного и складского назначения общей площадью 88 тыс. кв. метров. Общая площадь 5 земельных участков завода - 21,1 га.
В ФГИУ добавили, что стартовая цена государственного пакета акций Черкасского приборостроительного завода - 14 452 823 грн, прием заявок на участие в аукционе будет осуществляться до 28 февраля.
Детальнее о Черкасском приборостроительном заводе можно узнать по ссылке.
Как сообщал Укринформ, Фонд государственного имущества планирует в 2021 году найти эффективных собственников для более 500 объектов. В ведомстве надеются уже в первом полугодии обеспечить 12 млрд грн поступлений в бюджет.
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