Фонд госимущества выставил на продажу Черкасский приборостроительный завод

Онлайн-аукцион по приватизации 99,4554% акций акционерного общества «Черкасский приборостроительный завод» состоится 1 марта. Стартовая цена объекта - 14,45 млн грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

"С 2004 года предприятие специализировалось на выпуске электротехнических приборов для автотракторной и автомобильной промышленности Украины. Основной вид деятельности по КВЭД - производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мае 2018 года производственная деятельность была приостановлена. На сегодняшний день АО «Черкасский приборостроительный завод» самостоятельно не может возобновить производство из-за отсутствия средств, основным источником доходов является сдача помещений в аренду.

Предприятие находится в Черкассах, на ул. 30 лет Победы, 5/1, владеет комплексом зданий преимущественно производственного и складского назначения общей площадью 88 тыс. кв. метров. Общая площадь 5 земельных участков завода - 21,1 га.

В ФГИУ добавили, что стартовая цена государственного пакета акций Черкасского приборостроительного завода - 14 452 823 грн, прием заявок на участие в аукционе будет осуществляться до 28 февраля.

Детальнее о Черкасском приборостроительном заводе можно узнать по ссылке.

Как сообщал Укринформ, Фонд государственного имущества планирует в 2021 году найти эффективных собственников для более 500 объектов. В ведомстве надеются уже в первом полугодии обеспечить 12 млрд грн поступлений в бюджет.