Кулеба рассказал о ключевом интересе Кабмина в отношении «Мотор Сичи»

Украина не может позволить какие-либо шаги, которые разрушат эффективное предприятие «Мотор Сич», имеющее огромную социальную нагрузку.

Об этом в интервью Радио Свобода сказал глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Укринформ.

«У украинского правительства (и это принципиальная позиция Президента) один ключевой интерес - «Мотор Сич» должна оставаться эффективным прибыльным и динамичным предприятием. Мы не можем позволить какие-либо шаги, которые разрушат «Мотор Сич». Потому что это не просто завод. Это город в городе по существу. У него огромная социальная нагрузка», - отметил Кулеба.

По его словам, государство будет рассматривать все решения, которые позволят сохранить «Мотор Сич» как эффективное украинское предприятие.

Глава МИД уточнил, что китайская компания и ее владельцы, претендующие на «Мотор Сич» - это частные структуры: «Это не государственные компании китайские. Поэтому давайте разграничим межгосударственные отношения Украина - Китай и отношения с конкретным китайским бизнесом, который пытается инвестировать в «Мотор Сич». Вот когда мы это разграничим на два трека, тогда картинка становится более четкой».

При этом министр подчеркнул, что Китай является очень важным партнером Украины. «И мы будем делать все для того, чтобы выстраивать эффективные и взаимовыгодные отношения», - добавил Кулеба.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не позволит Китаю или любой другой стране приобрести контрольный пакет акций компании «Мотор Сич».

В начале августа 2020 года в группе DCH заявили о начале партнерства с китайскими инвесторами, которые представляют Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

6 августа прошлого года АМКУ сообщил, что проведет оценку продажи предприятия «Мотор Сич» на соответствие конкурентному законодательству.

4 сентября 2020 года китайские инвесторы ПАО «Мотор Сич» подали в Министерство юстиции претенциозный документ - Notice of Investment Dispute о намерении обратиться в международный арбитраж для взыскания с государства Украина убытков в размере 3,5 млрд долл. В состав рабочей группы по арбитражному урегулированию входит и представитель АМКУ.

В ноябре стало известно, что китайские инвесторы «Мотор Сичи» наняли три юркомпании для процесса против Украины на $3,5 миллиарда.