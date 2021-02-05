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«Промвагонтранс» стал вторым участником проекта частной тяги на путях «Укрзализныци»
16:46 05.02.2021 |
ООО "Промвагонтранс" стало вторым участником экспериментального проекта по допуску частных локомотивов к работе по отдельным маршрутам на железнодорожных путях общего пользования.
Соответствующий приказ Министерства инфраструктуры Украины №29 от 1 февраля 2021 года опубликован на сайте ведомства.
В рамках проекта компания будет осуществлять курсирование частных локомотивов на четырех определенных участках:
- "Нежин" - "Прилуки" - "Гребенка" - "им. Т. Шевченко" - "Помошная";
- "Бахмач-Пассажирский" - "Прилуки";
- "Гадяч им. Сергиенко" - "Лохвица" - "Ромодан" - "Кременчуг";
- "Бахмач-Пассажирский" - "Лохвица".
По данным Единого государственного реестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Промвагонтранса" являются Руслан Кирилюк, Игорь Пукшин, Александр Радавский, Николай Сольский, ООО "Рожнивка-Агро" и ООО "Наташа-Агро".
Компания предоставляет транспортные услуги, владеет 400 зерновозами. Входит в состав Украинского аграрного холдинга.
Как сообщалось, "Укрзализныця" заключила первый договор об участии в пилотном проекте по внедрению частной тяги с ООО "Украинская локомотивостроительная компания" только в декабре 2020 года.
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