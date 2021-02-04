«Укртрансгаз» внедряет торги газом из ПХГ на УЭБ

АО "Укртрансгаз", оператор ПХГ Украины, подписал договор с Украинской энергетической биржей (УЭБ) об обеспечении заказчиков услуг хранения/закачки/отбора природного газа биржевыми стандартизированными продуктами для торговли ресурсом из хранилищ, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, новый функционал позволит компаниям ускорить и оптимизировать торговые операции с газом, повысит их надежность, поможет улучшить конечный результат торгов благодаря привлечению более широкого круга участников.

На первом этапе участники газового рынка Украины смогут осуществлять торговые операции с растаможенным природным газом, который хранится в хранилищах, через платформу УЭБ.

Новый функционал будет доступен уже середины марта.

Отмечается, что если раньше подготовка одного контракта занимала до двух дней, то биржевая платформа позволит проводить подобные процедуры в течение трех часов. При этом оператор будет выступать гарантом наличии в ПХГ заявленного на торги объема газа, обеспечит автоматизацию его передачи от одного участника торгов к другому в течение 30 минут. Биржа во взаимодействии с банком по escrow-счетам будет автоматически проводить клиринговые расчеты.

На втором этапе реализации договоренностей между оператором и биржей возможность торговли газом через торговую платформу УЭБ распространится на клиентов, которые хранят газ в украинских ПХГ в режиме "таможенный склад" и "таможенный склад + shorthaul".

"Таким образом, новый функционал будет доступен и для компаний-нерезидентов, которые хранят свой газ в Украине. Сейчас эта услуга находится на этапе разработки и технической реализации и станет доступной для участников рынка ориентировочно с конца апреля 2021 года", - отмечают в УТГ.

Переход на биржевую торговлю газом поспособствует дальнейшей либерализации энергетического рынка Украины, повысит его ликвидность, усилит надежность и прозрачность механизмов купли/продажи/передачи газа от одного владельца к другому.

"Учитывая, что сейчас торговые операции с газом в Украине часто происходят на уровне личных контактов, подобный шаг можно считать настоящим прорывом для нашего рынка. Теперь газовые торги станут прозрачными, надежными, в них сможет участвовать большее количество компаний. А здоровая конкуренция всегда играет на пользу рынку. Украина получит выгоду и как игрок международного уровня: мы станем еще интереснее и удобнее для наших иностранных заказчиков", - отметил глава УТГ Сергей Перелома.

"Большой потенциал рынка природного газа в Украине диктует необходимость наличия новых, современных инструментов, благодаря которым активизируется торговля природным газом в ПХГ. Мы получаем запросы от участников рынка на инструмент торговли, который обеспечит формирование ценовых индикативов на газ с точкой передачи в ПХГ и сможет стать серьезным толчком для развития, в т.ч. краткосрочного рынка газа в Украине", - добавил глава биржевого комитета УЭБ Алексей Дубовский.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и Вергунское (0,4 млрд куб. м, расположено на временно оккупированной территории).